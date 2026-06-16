يمن مونيتور/قسم الأخبار

أعلن البروفيسور سيرغي يازيفك، كبير المحامين في معهد الجليد الجليدي، الفارس لفرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا، إلى أن طول النهار على كوكب عطارد بعد 88 يومًا من الأرض.

وأوضح البروفيسور سيرغي كوكب يازيزيف أنه لو عاش الإنسان على عطارد، فلا يضطر إلى الانتظار نحو ثلاثة أشهر قبل غروب الشمس، إذ يقضي طول النهار على هذا الكوكب 88 يومًا أرضيًا.

الحيوان إلى أن يوم 21 يونيو، وافق على الانقلاب الصيفي، وسيشهد في روسيا الأخرى حيث سقط في النصف الشمالي الأصغر من نهار السنة. بالإضافة إلى أن بعض كالمجموعة الشمسية تمتلك محاور دوران تكاد عمودية تكون على مستوياتها، وعليها أن لا تشهد تعاقب الفصول، كما تستمر ساعات النهار في جميع أنحاء العالم على مدار العام.

وقال: “يبلغ طول النهار على عطارد 88 يوما أرضيا، بينما يصل إلى الزهرة إلى 58.5 يوم، في حين لا تمر على المشتري خمس ساعات. ويعود هذا الفارق الكبير إلى اختلاف سرعة دوران الصحراء حول محاورها. كما أن ثلاثة ك لا تمتلك محاور دوران مائلة بشكل ملحوظ أخرى لمستوى مداراتها، ما يجعل طول النهار على الأرض، مرتبطا لسبب العرض وفصل السنة. وبطبيعة الحال، لا يتأخر الزمن على المريخ مع البقاء على الأرض”.

وتشير إلى أن كوكب المريخ غير موجود عادة إلى الأرض من حيث طول النهار، حيث مدته عند خط الاستواء نحو 12 ساعة و18 دقيقة، مدة قريبة جداً من النهار عند خط استواء الأرض.

وأضاف: “أما كوكب أورانوس تميز بظاهرة فريدة، إذ توقف عن مركزه تقريبا في مستوى الدوامه. ونتيجة لذلك، شهد أحد نصفي الكرة على الأرض على أورانوس نهارا استمر ربع السنة الأسترالية، أي ما بقي 21 والنصف لانديا، تتبعه فترة انتقالية متساوية بين الليل والنهار. واستمر طول عند خط الاستواء على أورانوس 8 ساعات و37 دقيقة، قبل أن يبدأ ليل واستمر في الدوران 21 والنصف”.

المصدر: تاس