ارتفاع تكاليف الذاكرة يعيد تشكيل اقتصاديات الهواتف الذكية

تم الكشف عن ديناميكيات جديدة، إن لم يكن تحولًا هيكليًا، في أحدث تحليل ربع سنوي لشركة Assurant لسوق تجارة الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، حيث وجد أن ارتفاع تكاليف الذاكرة بدأ في إعادة تشكيل اقتصاديات وحدة الهواتف الذكية، في حين أظهر الربع الأول من عام 2026 إيرادات قياسية في الربع الأول.

ال الربع الأول من عام 2026، التجارة عبر الأجهزة المحمولة وتحديث اتجاهات الصناعة ووجد التقرير أنه بعد تسجيل رقم قياسي في عام 2025، ساعدت عمليات استبدال الهواتف الذكية والحماية وسوق الهواتف الذكية المستعملة القوي المستهلكين في الحصول على قيمة أكبر من كل ترقية للجهاز. كما أظهر أيضًا كيف يمكن للاختيارات “البسيطة” عبر دورة حياة الجهاز – مثل استبدال الهاتف الذكي بدلاً من التخلص منه أو تركه في الخزانة – أن تخلق قيمة ذات معنى للمستهلكين.

وقالت Assurant إن البيانات سلطت الضوء أيضًا على تحول أوسع، حيث يؤدي الطلب المتزايد على الهواتف الذكية المجددة إلى تعزيز قيم التجارة وتلعب حالة الجهاز دورًا أكبر في تحديد القيمة. وقالت إن خطط الحماية تساعد المستهلكين في الحفاظ على قيمة أعلى لإعادة البيع، وأصبحت عمليات التبادل التجاري أساسية لكيفية ترقية المستهلكين.

بشكل أساسي، أظهر الاستطلاع أن الربع الأول من عام 2026 كان الأكثر نشاطًا في الصناعة على الإطلاق، بناءً على حجم الأجهزة المتداولة والقيمة الإجمالية التي تم إرجاعها إلى المستهلكين. إجمالاً، وجدت البيانات أن المستهلكين الأمريكيين حصلوا على 1.63 مليار دولار من برامج استبدال الأجهزة المحمولة في الربع الأول من عام 2026، بزيادة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وكان هذا أعلى مستوى في السوق خلال الربع الأول، وهو ما أرجعته Assurant إلى ارتفاع أسعار الأجهزة مما أدى إلى زيادة الاعتماد على عمليات التبادل والهواتف المجددة.

وظل متوسط ​​عمر الأجهزة المتداولة ثابتًا عند 3.81 عامًا، مقارنة بـ 3.83 عامًا لعام 2025 بأكمله. وظل iPhone 13 هو طراز Apple الأكثر تداولًا، بينما تصدر Samsung Galaxy S23 Ultra بين أجهزة Android.

وبالنظر على وجه التحديد إلى مسألة الذاكرة، لاحظت الدراسة أن الارتفاع الحاد في تكاليف DRAM وNAND أدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة بنسبة 7% إلى 10% – وفي بعض الحالات، كانت تكلفة الأجهزة الرئيسية أعلى بما يتراوح بين 100 دولار و200 دولار – وكانت النتيجة الصافية هي إطالة دورات الترقية، وتشديد القدرة على تحمل التكاليف وتسارع الطلب على الأجهزة المجددة.

وكانت الأجهزة التي كانت في حالة أفضل مؤهلة عادةً للحصول على قيم استبدال أعلى، حيث حصل العديد من المستهلكين على ما يصل إلى 50% أكثر من أولئك الذين يعانون من التآكل أو التلف المفرط.

ردًا على ذلك، ذكرت شركة Assurant أن شركات النقل كانت تعيد التفكير في كيفية تجميع الحماية والمقايضة والترقيات لإدارة التكلفة بشكل أفضل والاحتفاظ بالعملاء. أحد الأمثلة التي تم الاستشهاد بها هو خطة Plus الجديدة الخاصة بـ Xfinity Mobile، والتي تقوم بإصلاح الأجهزة واستبدالها مباشرة في السعر الشهري لتوفير تكاليف يمكن التنبؤ بها بشكل أكبر.

وأضافت Assurant أن هذا يتماشى أيضًا مع طلب المستهلكين الأوسع، كما هو موضح في أحدث تقاريرهاتقرير اتجاهات المستهلك العالمي المتصل، حيث قال 85% أنهم كانوا أكثر ميلاً لشراء أجهزة ذات تغطية قابلة للتخصيص.

وقال بيجو ناير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة أعمال الحياة المتصلة العالمية في Assurant، تعليقًا على التقرير: “مع استمرار ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، يبحث المستهلكون عن طرق أكثر ذكاءً لإدارة تكاليف الترقية – وتلعب عمليات التبادل التجاري، خاصة عندما تقترن بالحماية، دورًا أكبر”.

“تُظهر هذه البيانات أن عمليات التبادل التجاري تفعل أكثر من مجرد مساعدة المستهلكين على التوفير عند شراء جهاز جديد. فهي تدعم أيضًا سوقًا متنامية للهواتف الذكية المجددة عالية الجودة، مما يمنح المزيد من الأشخاص إمكانية الوصول إلى أجهزة أحدث وموثوقة بسعر أقل ويسهل على المستهلكين الوصول إلى التجربة المتصلة الكاملة التي تقدمها العلامات التجارية للأجهزة المتميزة.”