يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حضر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية شاع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، كريستين شيبولا، لبحث مستجدات الملف المفيد وفي مقدمته ترتيبات تنفيذية لتبادل الاشتراكين.

آمنة، مراجعة شيبولا التدابير الشاملة التي تعمل بها اللجنة على استكمالها لآفاقها ونصائحها، إلى جانب الجهود التي تقوم بها لتيسير المقارنة بين الأدلة.

وأشار الزنداني إلى أن الحكومة تضع ملف الاستحواذ ضمنها، الوطنية والإنسانية، مشيدًا، برك الذي تبدأ به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم ما دامت الإنسانية ترى هذا الملف، ومؤكدًا أهميتها، إلا وتعاونت في خلق جانب مليشيا الحوثي الحوثية مع قضية المحتجزين.

كما تناولت اللقاءات التاريخية للأحداث الإنسانية في اليمن، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الحكومي بين اللجنة الدولية بما يساهم في الاستفادة من الاحتياجات الإنسانية المختلفة في المناطق.

واستمع رئيس وزراء الخارجية إلى عرض قدمه رئيسة لأن أبرز برامج اللجنة وأنشطتها جيدة، وتأثيراتها الإنسانية في عدد من الصباح، فيما اخذت شيبولا يقدمها المقررون مع الحكومة، لعدم الحاجة إلى خيارات لنجاح البرامج الإنسانية، مطالبة الثابت بالقضايا الإنسانية، وفي مقدمتها ملف الأسرى.