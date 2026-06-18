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وتضامن حضرموت وسد مأرب بشكل عابران إلى دور الـ32 من الدوري اليمني

AbdHassan18.06.2026
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وتضامن حضرموت وسد مأرب بشكل عابران إلى دور الـ32 من الدوري اليمني

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

هل تضامن فريق حضرموت والسد مأرب سيهما في دور الـ32 من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم، حيث حققا أمتين عريضين على هلال عوين وشباب الجبن في منافسات الدور التمهيدي التي أولها، الخميس.

وحقق تضامنًا حضرموت أكبر أمهات الدور التمهيدي، وأصبح اكتسح هلال عوين رسميًا (8-0) في البطولة التي احتضنتها بارادم مدينة المكلا.

وبدلاً من تحقيق أهداف التضامن كل من حمزة العمودي الذي نجح في تحقيق أهدافه، فيما يتعلق بالتعاقد مع أحمد باحاج، وممدوح بن عجاج، وأسامة الصياد، أخيرًا اليزيدي، ورضوان الحبيشي لا يزال باقيًا، إلى جانب الهدف الذي سجله أحد بنجاح هلال عوين بالخطأ في مرماه.

اللعبة الثانية، أمطر السد مأرب نتيجة ضيفه شباب جبن بسداسية نظيفة على ملعب مأرب، ليؤكد أحقيته ببطاقة العبور إلى الدور المقبل.

ويقول عباس الخضر ثلاثة أهداف “هاتريك”، فيما يتعلق بتكفل كل من عباس عبيد، وعبدالمؤمن محسن، ويوسف عبده بسبب الثلاثة الأخرى.

ولهذا السبب، ترك السد مأرب مع وحدة المكلا في دور الـ32، في حين واجه تضامن حضرموت شمسان في الدور اصلا، ضمن منافسات البطولة.

قد تكون صورة كرة قدم وكرة قدم

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

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AbdHassan18.06.2026
14
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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