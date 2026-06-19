الحوثيون يفجرون جسراً لسبباً شمال تعز ويثيرون الهلع بين السكان

يمن مونيتور/ تعز/ خاص

أقدمت جماعة الحوثي، الخميس، على تفجير كمب الواقع في منطقة تؤثر على سيطرتها شمال محافظة تعز، في خطوة استهدفت أحد الممرات الرئيسية على امتداد شارع الأربعين، وسط دوي تفجير عنيف هز المنطقة.

كشفت مصادر محلية عن انفجار عصر الخميس، وعقبه انخفاض النبيذ والغبار من برج الجسر، ما حدث بسبب الهلع بين سكان الأحياء السكنية المجاورة، دون الحصول على معلومات فورية عن سقوط ضحايا.

ولاعد جسر كمب للمدينة من الممرات الصعبة في شمال مدينة تعز، والآن تفجيره في ظل استمرار مجموعة الحوثيين على أجزاء من وافترضوا الحصار عليها منذ عام 2014.