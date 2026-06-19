جوجل كلاود تدعم وكيل المؤسسات في قمة لندن

حققت Google Cloud نجاحًا كبيرًا في تحولها إلى الوكلاء في إستراتيجية الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث حددت رؤيتها للانتقال إلى أتمتة المؤسسات الوكلاءية في قمة لندن هذا الأسبوع. يأتي هذا التحول مع مجموعة كبيرة من الأدوات – تم الإعلان عن معظمها في وقت سابق من هذا العام في Google Cloud Next – المصممة للسماح للمؤسسات بالانتقال إلى أنظمة متعددة الوكلاء يمكنها التفكير وتنفيذ عمليات سير العمل المعقدة بشكل مستقل.

وفي حديثها في الحدث الذي أقيم في Tobacco Docks، تحدثت مورين كوستيلو، نائب الرئيس للمملكة المتحدة وأيرلندا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في Google Cloud (في الصورة أعلاه)، أخبر الحضور أن عصر التجريب قد تم استبداله بمحرك للنشر التشغيلي.

وفقًا لكوستيلو، لم يحصل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلا على إشارة واحدة في حدث العام السابق، لكنهم أصبحوا الآن الركيزة الأساسية لخارطة طريق المزود في سعيه لتوسيع نطاق أنظمة المؤسسات متعددة الوكلاء.

قالت: “المشروع الوكيل يحدث هنا الآن”. “تتجاوز الشركات الرائدة في المملكة المتحدة البرامج التجريبية الأساسية. إنهم ينشرون أنظمة متعددة الوكلاء – وكلاء يمكنهم التفكير والتفكير والتعاون وتنفيذ مسارات عمل الأعمال المعقدة.”

ينقسم عدد كبير من الأدوات إلى ثلاث ركائز أساسية للمنتج: النماذج الرائدة، ومنصات الوكلاء، وأدوات الإنتاجية الشخصية.

أولاً، هناك تحديث لعائلة طرازات Gemini Frontier. أكدت Google أن Gemini 3.5 Flash – وهو نموذج محسّن للأداء للوكلاء ومهام البرمجة – سيكون متاحًا لعملاء المملكة المتحدة بحلول نهاية يونيو. وسيتبع ذلك إصدار Gemini 3.5 Pro في وقت لاحق من العام وGemini Omni، وهو نموذج متعدد الوسائط مصمم للسرعة القصوى وزمن الوصول المنخفض عبر مدخلات النص والصوت والفيديو.

قدم المزود أيضًا سلسلة من المنصات الوكيلة التي تستهدف المطورين ومستخدمي الأعمال. يتم استهداف منصة Gemini Enterprise Agent Platform كعنصر تحكم مركزي في المهمة لإدارة سير العمل المستقل. ويكمله Agent Designer v2، وهو أداة منخفضة التعليمات البرمجية تستخدم اللغة الطبيعية لإنشاء وكلاء عبر تطبيقات متباينة. بالنسبة للفرق الهندسية، يوفر Antigravity 2.0 بيئة تعليمات برمجية للوكيل الأول متاحة عبر سطح المكتب أو واجهة سطر الأوامر.

المشروع الوكيل يحدث هنا الآن. تتخطى الشركات الرائدة في المملكة المتحدة البرامج التجريبية الأساسية. إنهم ينشرون أنظمة متعددة الوكلاء – وكلاء يمكنهم التفكير والتفكير والتعاون وتنفيذ مسارات عمل الأعمال المعقدة

مورين كوستيلو، جوجل كلاود



وقد تميز التوسع في مساحة الإنتاجية الشخصية ببرنامج Gemini Spark، وهو مساعد شخصي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مخصص لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة الخاصة بالمؤسسات. وتدعم هذه الأدوات كتالوج المعرفة، الذي تصفه جوجل بأنه محرك سياق عالمي مصمم لفهرسة وتصنيف بيانات المؤسسة لجعلها في متناول الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، على صعيد الأجهزة والأمن، كشفت الشركة عن الجيل الثامن من وحدات معالجة Tensor (TPUs)، وهي أجهزة مخصصة للذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين كفاءة التدريب والاستدلال. وقد اقترن ذلك بإطلاق Google AI Threat Defense، وهو حل للأمن السيبراني يستخدم عوامل مستقلة لرصد التهديدات التي تدعمها الذكاء الاصطناعي والتخفيف منها في الوقت الفعلي.

كيف تستخدم شركة Unilever منصة Gemini Enterprise Agent Platform خلال الكلمة الرئيسية، عرضت Google شراكتها الإستراتيجية مع شركة Unilever، والتي تم التوقيع عليها في وقت سابق من هذا العام. يستخدم عملاق السلع الاستهلاكية منصة Gemini Enterprise Agent Platform لدفع اكتشاف العلامة التجارية وتسويقها. تعتبر هذه الصفقة جديرة بالملاحظة لأنها تمثل توسعًا كبيرًا في بصمة Google داخل شركة Unilever، وتحل بشكل فعال محل الأنظمة البيئية القديمة التي تركز على Microsoft لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة. نحن نعمل مع Google للتعمق أكثر في التجارة الوكيلة، وبناء حواجز الحماية لدينا وطبقة إمكانية المراقبة لدينا بينما نقوم بتضمين الذكاء الاصطناعي في أعمالنا العالمية

سام كيني، يونيليفر

وأوضح سام كيني، كبير المسؤولين الرقميين والتكنولوجيين في شركة يونيليفر، أن الشركة تعمل بشكل منهجي على تفكيك عملياتها التجارية الأساسية من خلال عدسة وكيلة. وأشار كيني إلى أن مسار الشراء يتغير بشكل أساسي، ويتطلب من المؤسسات أن تصبح “معتمدة على الذكاء الاصطناعي” لتظل على صلة بقنوات التجارة الناشئة. وقال كيني: “نعتقد أن تحقيق التوازن الصحيح بين السرعة والتحكم هو أمر أساسي”. “يجب أن تكون شجاعًا ويجب أن تكون مستعدًا للتخلص من قواعد اللعبة. نحن نعمل مع Google للتعمق أكثر في التجارة الوكيلة، وبناء حواجز الحماية لدينا وطبقة إمكانية المراقبة لدينا بينما نقوم بتضمين الذكاء الاصطناعي عبر أعمالنا العالمية.”