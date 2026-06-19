جوجل كلاود تدعم وكيل المؤسسات في قمة لندن
حققت Google Cloud نجاحًا كبيرًا في تحولها إلى الوكلاء في إستراتيجية الذكاء الاصطناعي (AI)، حيث حددت رؤيتها للانتقال إلى أتمتة المؤسسات الوكلاءية في قمة لندن هذا الأسبوع. يأتي هذا التحول مع مجموعة كبيرة من الأدوات – تم الإعلان عن معظمها في وقت سابق من هذا العام في Google Cloud Next – المصممة للسماح للمؤسسات بالانتقال إلى أنظمة متعددة الوكلاء يمكنها التفكير وتنفيذ عمليات سير العمل المعقدة بشكل مستقل.
وفي حديثها في الحدث الذي أقيم في Tobacco Docks، تحدثت مورين كوستيلو، نائب الرئيس للمملكة المتحدة وأيرلندا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في Google Cloud (في الصورة أعلاه)، أخبر الحضور أن عصر التجريب قد تم استبداله بمحرك للنشر التشغيلي.
وفقًا لكوستيلو، لم يحصل وكلاء الذكاء الاصطناعي إلا على إشارة واحدة في حدث العام السابق، لكنهم أصبحوا الآن الركيزة الأساسية لخارطة طريق المزود في سعيه لتوسيع نطاق أنظمة المؤسسات متعددة الوكلاء.
قالت: “المشروع الوكيل يحدث هنا الآن”. “تتجاوز الشركات الرائدة في المملكة المتحدة البرامج التجريبية الأساسية. إنهم ينشرون أنظمة متعددة الوكلاء – وكلاء يمكنهم التفكير والتفكير والتعاون وتنفيذ مسارات عمل الأعمال المعقدة.”
ينقسم عدد كبير من الأدوات إلى ثلاث ركائز أساسية للمنتج: النماذج الرائدة، ومنصات الوكلاء، وأدوات الإنتاجية الشخصية.
أولاً، هناك تحديث لعائلة طرازات Gemini Frontier. أكدت Google أن Gemini 3.5 Flash – وهو نموذج محسّن للأداء للوكلاء ومهام البرمجة – سيكون متاحًا لعملاء المملكة المتحدة بحلول نهاية يونيو. وسيتبع ذلك إصدار Gemini 3.5 Pro في وقت لاحق من العام وGemini Omni، وهو نموذج متعدد الوسائط مصمم للسرعة القصوى وزمن الوصول المنخفض عبر مدخلات النص والصوت والفيديو.
قدم المزود أيضًا سلسلة من المنصات الوكيلة التي تستهدف المطورين ومستخدمي الأعمال. يتم استهداف منصة Gemini Enterprise Agent Platform كعنصر تحكم مركزي في المهمة لإدارة سير العمل المستقل. ويكمله Agent Designer v2، وهو أداة منخفضة التعليمات البرمجية تستخدم اللغة الطبيعية لإنشاء وكلاء عبر تطبيقات متباينة. بالنسبة للفرق الهندسية، يوفر Antigravity 2.0 بيئة تعليمات برمجية للوكيل الأول متاحة عبر سطح المكتب أو واجهة سطر الأوامر.
مورين كوستيلو، جوجل كلاود
وقد تميز التوسع في مساحة الإنتاجية الشخصية ببرنامج Gemini Spark، وهو مساعد شخصي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مخصص لأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة المحمولة الخاصة بالمؤسسات. وتدعم هذه الأدوات كتالوج المعرفة، الذي تصفه جوجل بأنه محرك سياق عالمي مصمم لفهرسة وتصنيف بيانات المؤسسة لجعلها في متناول الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت نفسه، على صعيد الأجهزة والأمن، كشفت الشركة عن الجيل الثامن من وحدات معالجة Tensor (TPUs)، وهي أجهزة مخصصة للذكاء الاصطناعي مصممة لتحسين كفاءة التدريب والاستدلال. وقد اقترن ذلك بإطلاق Google AI Threat Defense، وهو حل للأمن السيبراني يستخدم عوامل مستقلة لرصد التهديدات التي تدعمها الذكاء الاصطناعي والتخفيف منها في الوقت الفعلي.
كيف تستخدم شركة Unilever منصة Gemini Enterprise Agent Platform
خلال الكلمة الرئيسية، عرضت Google شراكتها الإستراتيجية مع شركة Unilever، والتي تم التوقيع عليها في وقت سابق من هذا العام. يستخدم عملاق السلع الاستهلاكية منصة Gemini Enterprise Agent Platform لدفع اكتشاف العلامة التجارية وتسويقها. تعتبر هذه الصفقة جديرة بالملاحظة لأنها تمثل توسعًا كبيرًا في بصمة Google داخل شركة Unilever، وتحل بشكل فعال محل الأنظمة البيئية القديمة التي تركز على Microsoft لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
سام كيني، يونيليفر
وأوضح سام كيني، كبير المسؤولين الرقميين والتكنولوجيين في شركة يونيليفر، أن الشركة تعمل بشكل منهجي على تفكيك عملياتها التجارية الأساسية من خلال عدسة وكيلة. وأشار كيني إلى أن مسار الشراء يتغير بشكل أساسي، ويتطلب من المؤسسات أن تصبح “معتمدة على الذكاء الاصطناعي” لتظل على صلة بقنوات التجارة الناشئة.
وقال كيني: “نعتقد أن تحقيق التوازن الصحيح بين السرعة والتحكم هو أمر أساسي”. “يجب أن تكون شجاعًا ويجب أن تكون مستعدًا للتخلص من قواعد اللعبة. نحن نعمل مع Google للتعمق أكثر في التجارة الوكيلة، وبناء حواجز الحماية لدينا وطبقة إمكانية المراقبة لدينا بينما نقوم بتضمين الذكاء الاصطناعي عبر أعمالنا العالمية.”
كيف تستثمر Google Cloud في الاقتصاد البريطاني
كما أظهر المزود أيضًا التزامه المستمر بالبنية التحتية في المملكة المتحدة، والذي يتمحور حول الافتتاح المقرر لمركز بيانات في والثام كروس، هيرتفوردشاير، في وقت لاحق من هذا العام. يشكل هذا المشروع جزءًا من برنامج استثماري أوسع بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، والذي يتضمن أيضًا شراكة لتحسين مهارات 100 ألف موظف حكومي في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
وقال كوستيلو: “السيادة ليست مجرد متطلب سياسي. إنها تتطلب صلابة مادية على الأرض. وتستثمر Google Cloud بكثافة في الاقتصاد البريطاني … مما يضمن حصول كل مؤسسة بريطانية على الأدوات والمواهب والتكنولوجيا اللازمة للابتكار بلا هوادة”.
أليكس روتر، جوجل كلاود في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا
وللمساعدة في إدارة بيئات الوكلاء المترامية الأطراف هذه، قدمت Google Agent Gateway. تعمل هذه الأداة كنقطة تحكم واحدة للتحكم في وكلاء الطرف الأول والثالث عبر السحابات المتعددة، مما يوفر القياس عن بعد المتوافق مع OTEL (القياس عن بعد المفتوح) وتتبع “هوية الوكيل” الدقيق. يتيح ذلك للمسؤولين التعامل مع الوكلاء مثل القوى العاملة الرقمية، لمراقبة التبعيات والإجراءات.
قال أليكس روتر، المدير الإداري للذكاء الاصطناعي في Google Cloud EMEA، إن عصر “الانتظار والترقب” للذكاء الاصطناعي قد انتهى بالنسبة لسوق المملكة المتحدة، مضيفًا أن التركيز ينصب الآن على “طلاقة الذكاء الاصطناعي” وقدرة المؤسسات على نشر وكلاء خاصين بالصناعة يعملون على حل المشكلات عند الحافة.
وقال روتر: “إن عصر “الانتظار والترقب” للذكاء الاصطناعي قد انتهى تمامًا”. “وإذا كانت هناك كلمة واحدة يمكنني أن أتذكرها والتي تنظر حقًا إلى كيفية تصرف المملكة المتحدة في الوقت الحالي، فهي التسارع. نحن نتحول من كتابة التعليمات البرمجية إلى الاستعانة بوكلاء لبناء ونشر التعليمات البرمجية لنا على نطاق واسع”.
وأشار روتر أيضًا إلى أن إضافة إمكانية ملاحظة الوكيل توفر أدوات حتمية عبر تدفق الوكلاء بالكامل، مما يمنح الشركات الرؤية المطلقة التي تحتاجها حول سبب تصرف الوكيل بطريقة معينة قبل أن يؤثر على الإنتاج.
مع انتقال الشركات في المملكة المتحدة من إثباتات المفهوم إلى الحلول الوكيلة الجاهزة للإنتاج، تشتد المنافسة بين الشركات فائقة السرعة. ومن خلال وضع “مجموعتها الموحدة” ــ من وحدات المعالجة الحرارية المخصصة إلى منصات الوكلاء عالية المستوى ــ تحاول جوجل الاستيلاء على الموجة التالية من إنفاق المؤسسات من خلال تقديم بديل أكثر تكاملاً “للوكيل أولاً” لمجموعات الإنتاجية التقليدية.
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