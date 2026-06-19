تستمر شبكة 4G مع اتساع توافر شبكة 5G واتساع فجوة الاستخدام في جميع أنحاء أوروبا

بعد ما يقرب من سبع سنوات من طرحها، أصبحت شبكة الجيل الخامس (5G) منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك، وجدت دراسة من Opensignal أن البنية التحتية الأوروبية تظل في جميع أنحاء العالم تقريبًا غير مستقلة (NSA)، حيث لا تزال البنية التحتية لـ 4G تحمل الغالبية العظمى من الاتصال، ويتم نشرها كنقطة انطلاق متعمدة لإيصال 5G إلى السوق بسرعة بدلاً من إطلاق العنان لقدراتها الكاملة.

وتناولت الدراسة حالة صناعة الهاتف المحمول في 29 سوقًا أوروبية في الربع الأول من عام 2026، باستخدام بيانات من الاتحاد الأوروبي الـ 27 (باستثناء مالطا)، والمملكة المتحدة، والنرويج، وسويسرا.

لاحظ Opensignal أن ما يراه المستخدمون وما يتصلون به هما شيئان مختلفان. وهذا يعني أنه في حين يتم عرض مدى توفر 5G على شاشات الهواتف الذكية لمستخدمي 5G في أكثر من 70% من الوقت، في المتوسط، يتم إنفاق 14.5% فقط من وقت الاتصال الأوروبي فعليًا على 5G. وبدلاً من ذلك، لا تزال البنية التحتية لشبكة 4G قادرة على الاتصال بنسبة 82.9% من الوقت.

بشكل عام، تجاوز توفر 5G 78% في جميع أنحاء أوروبا، وتجاوز 90% في الدنمارك وهولندا والسويد وقبرص. ووجدت البيانات أن بصمة البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس قد وصلت الآن إلى مرحلة النضج في جميع أنحاء المنطقة، وتمتد بشكل جيد إلى المناطق الريفية الأقل سكانًا في معظم البلدان.

تبين أن الفجوة بين توفر إشارة 5G واستخدامها واسعة في كل الأسواق. على سبيل المثال، رأى مستخدمو 5G السويديون إشارة 5G في 93% من الوقت، لكنهم كانوا متصلين بها بشكل نشط لمدة 21% فقط من الوقت. وفي المملكة المتحدة، كانت هذه النسبة 57% و20%. وبرزت فنلندا باعتبارها السوق الوحيد الذي تجاوز فيه الوقت الذي يقضيه مستخدمو الجيل الخامس على شبكة الجيل الخامس ثلث إجمالي وقت الاتصال، وهو الأعلى على الإطلاق في المنطقة، بنسبة 37.9%. وفي فنلندا، كانت إشارة 5G متاحة بنسبة 77.5% من الوقت.

وما كان مما لا شك فيه هو الارتقاء بأداء 5G مقارنة بـ 4G، ولا سيما 5G المستقلة (SA)، والتي تم اعتبار الاستجابة لها باعتبارها الأكثر وضوحًا. تم قياس متوسط ​​سرعة التنزيل على 5G بأكثر من ثلاثة أضعاف متوسط ​​4G، حيث وصل إلى 191.7 ميجابت في الثانية في المتوسط ​​في الربع الأول من عام 2026.

وكانت درجات الجودة المتسقة، وهي مقياس المحلل لتجربة الشبكة الشاملة، أعلى أيضًا بنسبة 4.6 نقطة مئوية على 5G، والتي قال Opensignal إنها تعكس حصة اختبارات المستخدم التي تلبي عتبات الجودة اللازمة لمتطلبات التطبيق الأكثر شيوعًا.

ووجدت الدراسة أيضًا أن 10 من أصل 11 مشغلًا قاموا بتخفيض زمن الوصول في شبكات 5G SA، مع مكاسب تتراوح من 5٪ إلى 32٪ مقارنة بـ NSA. وشدد التحليل على أن هذه النتيجة تظل صحيحة بغض النظر عن خيارات النشر أو الطيف، حتى عندما لا تتحقق مكاسب سرعة التنزيل والجودة المتسقة.

وبينما كان نمو 5G SA ظاهرة حقيقية، فقد وجدت الدراسة أن النشر على نطاق واسع في أوروبا تم حصره في 11 شبكة فقط. في الربع الأول من عام 2026، كان ثلاثة مشغلين فقط – 3 (النمسا)، وSunrise (سويسرا)، وMovistar (إسبانيا) – يحملون أكثر من ثلث وقت مستخدمي 5G على شبكة 5G SA. على المستوى الوطني، لا يرتبط النشر الأوسع لشبكات الجيل الخامس (5G) حاليًا بمدى جودة أداء الشبكة الحالية على المستوى الإقليمي.

ومن المفارقات إلى حد ما، أن الدراسة وجدت أن المشغلين الذين قطعوا أكبر خطوات في مجال ضمان الأداء كانوا في كثير من الأحيان متخلفين في المنطقة، حيث كانوا ملتزمين بتحديث البنية التحتية الكبيرة للحاق بالركب. خلص Opensignal إلى أن 5G SA كان بمثابة “رهان للأمام”، تم وضعه بشكل غير متناسب من قبل المشغلين الذين لديهم أكبر قدر من الأرض للتعويض.

تبين أن نطاق نشر شبكة الجيل الخامس (5G SA) مدفوع بالاستراتيجية التجارية، وليس بالقدرة التقنية. المشغلون الأوروبيون الذين حصلوا على أعلى حصة من وقت المستخدمين على شبكة 5G SA هم 3 (النمسا)، وSunrise (سويسرا)، وMovistar (إسبانيا)، وOrange (إسبانيا)، وFree Mobile (فرنسا). سلط Opensignal الضوء على حقيقة أن كل هذا جعل 5G SA هو الخيار الافتراضي لعملاء شبكتهم، مع عدم وجود تعريفة مميزة أو أي احتكاك تحويلي آخر.

المشغلون الذين يبيعون بدلاً من ذلك شبكة 5G SA كمجموعة منتجات متميزة أو مؤسسية بأرقام فردية أو مزدوجة منخفضة.

ومن النتائج التقنية الرئيسية الأخرى أنه، على عكس السنوات السابقة، لم يعد الطيف المحمول هو العامل المقيد. يتم تعيين النطاق المتوسط ​​في كل سوق أوروبية مدرجة في التحليل.

للمضي قدمًا، قال المحلل إن ما تبقى لنشر 5G SA على نطاق واسع هو الالتزام بالتحديث من خلال كثافة البناء وانتقال حركة المرور إلى النواة الجديدة. والسؤال المهم الآن ليس ما إذا كانت شبكة الجيل الخامس متاحة أم لا، بل كيف يتم نشرها.