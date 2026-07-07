يُظهر ترحيل Tesco VMware عدم توافق النسخ الاحتياطي

يوضح النزاع القانوني المستمر بين سلسلة المتاجر الكبرى Tesco وBroadcom/VMware التحديات التي من المحتمل أن تواجهها أقسام تكنولوجيا المعلومات إذا كانت تخطط للانتقال إلى برنامج Hypervisor بديل.

أدى النزاع على العقد مع VMware إلى قيام Tesco باتخاذ قرار باستبدال كامل خادمها الافتراضي ببرنامج Hypervisor بديل بحلول عام 2027. وفي ملفها، قالت Tesco إن الإطار الزمني للترحيل قد خلق مخاطر تشغيلية وتجارية، فضلاً عن أنه أدى إلى “تكلفة مادية وتعطيل للأعمال”.

قالت Tesco إنها تكبدت تكاليف إضافية لأنها كانت بحاجة إلى تطوير أو شراء الوظائف ودعم قابلية التشغيل البيني التي كانت متاحة فقط على VMware. على وجه الخصوص، قالت Tesco إن النسخة الاحتياطية Veeam ومنتجات أمان البيانات من Zerto التي تستخدمها غير قابلة للتشغيل حاليًا مع أي منصات افتراضية أخرى للخادم.

بعد الانتهاء من استحواذها على VMware في نوفمبر 2023، قامت Broadcom بدمج منتجات VMware في حزم المنتجات مثل VMware Cloud Foundation (VCF) وطرحت التسعير على أساس الاشتراك.

وقد تأثر بعض عملاء VMware، مثل Tesco، سلبًا بهذه التغييرات، الأمر الذي لم يقتصر على اضطرارهم إلى شراء منتجات VMware التي لا يستخدمونها لأنها مضمنة في حزمة المنتج، ولكنهم شهدوا أيضًا ارتفاعًا في الأسعار بسبب تكاليف ترخيص حزمة منتجات VMware.

تتعلق مطالبة Tesco بعقد مدته خمس سنوات وقعته في الأصل في عام 2021 لدعم VMware وVMware. رفضت شركة Broadcom الوفاء بالعقد، مدعية أن المنتجات التي اشترتها سلسلة المتاجر الكبرى بموجب اتفاقيتها الأصلية لم تعد متوفرة.

على الرغم من أنه من غير الواضح من الملفات القانونية التي اختارتها Tesco لمنصات Hypervisor، إلا أن الأمر الواضح هو أن المنتج ليس بديلاً بالمثل، ويتعين على بائع التجزئة القيام بأعمال علاجية حتى يعمل.