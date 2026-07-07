يُظهر ترحيل Tesco VMware عدم توافق النسخ الاحتياطي
يوضح النزاع القانوني المستمر بين سلسلة المتاجر الكبرى Tesco وBroadcom/VMware التحديات التي من المحتمل أن تواجهها أقسام تكنولوجيا المعلومات إذا كانت تخطط للانتقال إلى برنامج Hypervisor بديل.
أدى النزاع على العقد مع VMware إلى قيام Tesco باتخاذ قرار باستبدال كامل خادمها الافتراضي ببرنامج Hypervisor بديل بحلول عام 2027. وفي ملفها، قالت Tesco إن الإطار الزمني للترحيل قد خلق مخاطر تشغيلية وتجارية، فضلاً عن أنه أدى إلى “تكلفة مادية وتعطيل للأعمال”.
قالت Tesco إنها تكبدت تكاليف إضافية لأنها كانت بحاجة إلى تطوير أو شراء الوظائف ودعم قابلية التشغيل البيني التي كانت متاحة فقط على VMware. على وجه الخصوص، قالت Tesco إن النسخة الاحتياطية Veeam ومنتجات أمان البيانات من Zerto التي تستخدمها غير قابلة للتشغيل حاليًا مع أي منصات افتراضية أخرى للخادم.
بعد الانتهاء من استحواذها على VMware في نوفمبر 2023، قامت Broadcom بدمج منتجات VMware في حزم المنتجات مثل VMware Cloud Foundation (VCF) وطرحت التسعير على أساس الاشتراك.
وقد تأثر بعض عملاء VMware، مثل Tesco، سلبًا بهذه التغييرات، الأمر الذي لم يقتصر على اضطرارهم إلى شراء منتجات VMware التي لا يستخدمونها لأنها مضمنة في حزمة المنتج، ولكنهم شهدوا أيضًا ارتفاعًا في الأسعار بسبب تكاليف ترخيص حزمة منتجات VMware.
تتعلق مطالبة Tesco بعقد مدته خمس سنوات وقعته في الأصل في عام 2021 لدعم VMware وVMware. رفضت شركة Broadcom الوفاء بالعقد، مدعية أن المنتجات التي اشترتها سلسلة المتاجر الكبرى بموجب اتفاقيتها الأصلية لم تعد متوفرة.
على الرغم من أنه من غير الواضح من الملفات القانونية التي اختارتها Tesco لمنصات Hypervisor، إلا أن الأمر الواضح هو أن المنتج ليس بديلاً بالمثل، ويتعين على بائع التجزئة القيام بأعمال علاجية حتى يعمل.
بديل AHV لبرنامج VMware
تعد Nutanix من بين الشركات التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الاهتمام بعد التغييرات التي تم إجراؤها على VMware بعد الاستحواذ على Broadcom. أمضت الشركة، التي أثبتت نفسها كبديل موفر للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتقاربة للغاية والتي تقدم تكلفة أقل وبديل مبسط لخوادم الكمبيوتر الشخصي، السنوات القليلة الماضية في بيع مزايا بديل VMware الخاص بها، وهو برنامج Acropolis Hypervisor (AHV)، استنادًا إلى برنامج المحاكاة الافتراضية مفتوح المصدر من KVM.
عندما سئل عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في اعتماد منتجات الطرف الثالث مع AHV، قال راجيف راماسوامي، الرئيس التنفيذي لشركة Nutanix: “من المحتمل أن يكون لدينا ما يقرب من 1500 جهاز ومنتجات أخرى معتمدة اليوم، مثل جهاز Cisco Unified Communications.”
فيما يتعلق بالنسخ الاحتياطي، وهو مجال وجدته شركة Tesco صعبًا نظرًا لأن هذه المنتجات تعتمد غالبًا على واجهات برمجة تطبيقات VMware (APIs) للتكامل العميق مع برنامج Hypervisor، ادعى راماسوامي أن Veeam وRubrik وغيرهم من موفري برامج النسخ الاحتياطي جميعهم معتمدون للعمل مع Nutanix، وكذلك جدران الحماية من أمثال Palo Alto وFortinet وCheckpoint. وقال: “لقد عملنا معهم لسنوات عديدة”، مضيفًا أنه على مدى السنوات العشر الماضية، قامت Nutanix ببناء نظام بيئي تكنولوجي حول برنامج Hypervisor القائم على KVM.
وقال إنه على الرغم من أن Veeam كان لديه “تكامل أساسي” مع AHV لفترة طويلة، إلا أن التكامل كان وراء برنامج VMware، الذي كان أكثر رسوخًا. ومع ذلك، أضاف: “عندما تتحدث إلى Veeam اليوم، فالأمر مختلف تمامًا. يقولون إن تكاملهم مع Nutanix يتساوى مع تكامل VMware. لقد كنت مع الرئيس التنفيذي لشركة Veeam منذ بضعة أسابيع وكنا نبني النظام البيئي بمرور الوقت.”
في حين يُظهر الملف القانوني لشركة Tesco أن الشركة تتوقع أن يتم حل مشكلات قابلية التشغيل البيني في النهاية مع قيام موفري البرامج بتوسيع مستوى التكامل الذي يقدمونه مع الأنظمة الأساسية غير التابعة لـ VMware، فمن الواضح أن هذا عمل قيد التقدم.
توفر بعض المنتجات، مثل Veeam، مكونات إضافية لتمكين التكامل العميق. ولكن الحقيقة هي أنه سيكون هناك حتماً اختيارات وتسويات سيقوم بها مقدمو البرامج عند تحديد أي من منتجاتهم معتمدة لبرنامج Hypervisor معين ومستوى التكامل الذي هم على استعداد لتقديمه. هذه القرارات لها تأثير مادي على سهولة نشر وأداء عمليات ترحيل المحاكاة الافتراضية لـ VMware.
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