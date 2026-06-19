أكملت شركة nLighten عملية تجديد بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لمركز بيانات “إيدج” في بريستول

أكملت nLighten عملية تجديد بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني لمركز بياناتها في بريستول، مما أدى إلى مضاعفة سعة الطاقة الجاهزة للذكاء الاصطناعي (AI) إلى 1.2 ميجاوات لدعم أعباء عمل المؤسسات الإقليمية.

تشكل الترقية – التي تعمل على توسيع نطاق الموقع من 750 كيلووات وتقدم مصدر طاقة غير منقطع ببطارية ليثيوم بقدرة 2.4 ميجاوات (UPS) جنبًا إلى جنب مع تبريد الحلقة المغلقة – جزءًا من برنامج توسع أوسع في المملكة المتحدة بواسطة nLighten، التي تستثمر أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لترقية شبكتها الوطنية.

وتهدف المنشأة، التي تقع في ممر التكنولوجيا الراسخ في بريستول في مجمع الأعمال أزتيك ويست، إلى دعم المؤسسات الإقليمية، مثل مجموعات أبحاث الدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي في بريستول.

تم بناء المبنى في الأصل في عام 1995 لصالح Royal Sun Alliance ثم تم بناؤه لاحقًا من قبل العديد من شاغلي المكاتب الآخرين. يتضمن التحويل إلى مركز بيانات إجراء ترقيات هيكلية بالإضافة إلى إصلاح البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية، وآخرها سيشهد توسيعه إلى 1.2 ميجاوات. يبلغ حمل تكنولوجيا المعلومات النشط الحالي حوالي 180 كيلووات، لذلك هناك مساحة كبيرة لعمليات نشر العملاء القادمين.

يتألف مركز البيانات من 42 حاملًا 47U تم تركيبها حديثًا مع تبريد خادم احتواء الممر البارد. نظام رفض الحرارة عبارة عن تصميم مغلق للمياه المبردة لا يستهلك أي ماء بمجرد تعبئته ويوجه خارجيًا إلى وحدتي تبريد جاف من شركة Engie.

وفقًا لمهندسي nLighten، تعمل هذه الأجهزة بشكل غير ميكانيكي في معظم الأوقات – أي بمروحة فقط – ولكنها ستضيف التبريد أثناء الحرارة الشديدة، مثل موجة الحر الحالية.

لدعم الوصول المحتمل لحوسبة الذكاء الاصطناعي عالية الكثافة، أصبحت السباكة في قاعة البيانات جاهزة للاستفادة من التبريد السائل المباشر للرقاقة، مما سيسمح للموقع بالتوسع في عمليات النشر عالية الكثافة التي تتراوح من 150 كيلووات إلى 200 كيلووات لكل حامل.

في حالة فشل التيار الكهربائي، تم تصميم UPS لسد الحمل لمدة تصل إلى 20 دقيقة عند 1.2 ميجاوات، في حين يتم تكوين مولدات الديزل الاحتياطية لبدء التشغيل وأخذ الحمل الكامل على شريط الناقل في غضون 18 ثانية.

ويتم الحفاظ على المرونة التشغيلية من خلال التدريبات الهندسية الأسبوعية واختبارات نقل أعطال التيار الكهربائي ربع السنوية، لضمان استعداد الفريق الهندسي لإجراءات الطوارئ.

تعمل شركة nLighten على وضع منشأة بريستول باعتبارها “مركزًا للبنية التحتية السيادية” في محاولة لاستهداف مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخاصة من خلال متطلبات إقامة البيانات والأمن والمرونة التشغيلية طويلة المدى.

وفي معرض شرحه التركيز على ترقيات السيادة والإرث، قال Dawn Childs، الرئيس التنفيذي لشركة nLighten: “هذا جزء من مهمتنا لتحسين الاستدامة، وتحسين الاتصال، وتحسين شبكة مراكز البيانات الطرفية. وفيما يتعلق بالسيادة، نحن في طليعة ذلك لأننا نأخذ مراكز البيانات القديمة ونمكن عمليات نشر الحافة حتى تتمكن حقًا من معرفة مكان وجود بياناتك، وما الذي يتم فعله بها.”

في حين أن مراكز البيانات الطرفية – وهي مرافق أصغر حجمًا، غالبًا ما تكون في مبانٍ مُعاد استخدامها – يمكن أن توفر للعملاء إمكانية الوصول المحلي وبعض راحة البال في قسم السيادة، فمن المرجح أن يؤدي تحويل البنية التحتية التجارية القديمة إلى بيئات ذكاء اصطناعي عالية الكثافة إلى فرض قيود مادية.

على الرغم من أن منشأة nLighten’s Bristol قد دمجت نظام احتواء الممر البارد وجاهزية التبريد السائل المباشر إلى الشريحة، إلا أن الهياكل القديمة غالبًا ما تعاني من ارتفاعات السقف الصلبة وقيود الحمل على الأرضية. نظرًا لأن خريطة طريق Nvidia تقدم تصميمات حامل تتطلب ما يصل إلى 1 ميجاوات من سحب الطاقة، وبالتالي توليد الحرارة، فإن إعادة تأهيل المساحات القديمة يصبح أمرًا صعبًا بشكل كبير في حين أن تصميم مسارات مناسبة لرفض الحرارة ضمن آثار محصورة سيكون عقبة هندسية.

علاوة على ذلك، تعتمد التوسعات الإقليمية بشكل كبير على توافر الشبكة المحلية. في حين أن اتصال الشبكة بقدرة 5 ميجا فولت أمبير يوفر قدرة كافية على المدى القريب لتصميم nLighten الحالي بقدرة 1.2 ميجاوات، فإن تأمين تخصيص إضافي للطاقة في مناطق المملكة المتحدة المحدودة الشبكة يعد عملية معقدة.

يتم دعم nLighten من قبل مستثمر البنية التحتية العالمي I Squared Capital ويدير بصمة أوروبية لـ 36 منشأة محايدة للناقل عبر ثمانية أسواق، بإجمالي 67 ميجاوات من السعة. وقد تم تسريع هذا التوسع من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، بما في ذلك المنصة الفرنسية Euclyde Data Centers في يونيو 2023 وProximity Data Centers في المملكة المتحدة في سبتمبر 2023.