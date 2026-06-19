وجدت الأمم المتحدة أن الآثار المخيفة للمراقبة تهدد الديمقراطية

إن الآثار “العميقة” المخيفة للمراقبة الرقمية على سلوك الناس تعني أنه لم يعد من الممكن النظر إليها كإجراء مستهدف ضد جهات فاعلة محددة، بل كتهديد منهجي للديمقراطية نفسها، حسبما وجدت دراسة تاريخية للأمم المتحدة.

أجرت الدراسة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية التجمع وتكوين الجمعيات جينا روميرو، بالتعاون مع الأكاديميين المقيمين في المملكة المتحدة بيت فوسي وداراغ موراي، شهادات من 152 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان وصحفيين عبر 84 دولة تم استهدافها من قبل شكل من أشكال المراقبة الرقمية.

وكتب روميرو في الافتتاحية: “لقد كُتب الكثير عن كيفية تأثير التكنولوجيا على الخصوصية والتعبير الفردي، كما أن تحليل الحق في حرية التجمع يبرز بشكل متزايد”. “لكن البعد المؤسسي، وتأثيره على الجمعيات وأعضائها، حظي باهتمام أقل بكثير. وتسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة.

“من خلال جمع أدلة واسعة النطاق حول القدرة على تنظيم الحركات واستدامتها والحفاظ على النسيج الاجتماعي، يسلط هذا العمل الضوء على كيف أن المراقبة الرقمية وما يرتبط بها من آثار تقشعر لها الأبدان تزعزع استقرار أسس الحياة النقابية والتضامن طويل الأمد المطلوب للدفاع عن الحقوق.”

وفي التوثيق التجريبي للأضرار الناجمة عن التأثيرات المخيفة للمراقبة الرقمية، وجدت الدراسة أن الاحتجاجات وغيرها من أشكال التجمع تستخدم بشكل متزايد من قبل الحكومات من جميع المشارب كفرص للمراقبة، وأن الضرر الناجم عن مثل هذه الممارسات – التي يمكن أن تؤدي إلى المضايقات “الروتينية” لمن هم في مرمىها – ينشأ بسبب الافتقار إلى قيود ذات معنى على عادات المراقبة للدول على مستوى العالم.

وأضاف أن انتشار المراقبة الرقمية وممارسات جمع البيانات في كل مكان اليوم يعني أن المراقبة لا تقتصر أيضًا على الأحداث العامة، بل تمتد إلى عمق الحياة الخاصة للناس، مما يؤثر على كيفية تواصلهم الاجتماعي وتكوين العلاقات والوصول إلى الخدمات والعمل بشكل عام في المجتمع.

وعبر الولايات القضائية – وبغض النظر عما إذا كانت تقنيات المراقبة قد تم نشرها من قبل أنظمة “ديمقراطية” أو “استبدادية” – فقد خلص البحث إلى أن ممارسات المراقبة المعاصرة تؤدي إلى تأثيرات مخيفة “خطيرة”، حيث يقوم كل من الأفراد والجماعات بتغيير سلوكهم بوعي استجابة للمراقبة بمجموعة من الطرق.

يمكن أن يشمل ذلك الرقابة الذاتية، واتخاذ قرار بعدم المشاركة في تجمعات أو أنشطة اجتماعية معينة، والامتناع عن الارتباط بأطراف معينة، ومنع الأشخاص من استخدام الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن أن تحدث هذه العواقب بغض النظر عما إذا كانت المراقبة حقيقية أو مقترحة أو متصورة.

وأضاف التقرير أن هذه الآثار المخيفة تمتد إلى ما هو أبعد من الفرد، ويمكن أن تؤثر بشكل غير مباشر على مجتمعات أو حركات اجتماعية بأكملها – مما يقوض بشدة الحق في حرية التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات والمشاركة في الشؤون العامة – مع ظهور آثار عبر الأجيال في بعض الحالات.

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى أن التأثيرات المخيفة للمراقبة متنوعة وليست ثنائية بشكل حصري، مما يعني أن الأشخاص قد يختارون تغيير سلوكهم بطرق أكثر دقة من مجرد الانسحاب من مشاركتهم في نشاط معين.

ويمكن أن يشمل ذلك ممارسات الحفاظ على الخصوصية مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) أو قنوات الاتصال المشفرة، أو اعتماد أساليب “أكثر ليونة” للاتصال، أو العمل بشكل عام بطرق أقل وضوحًا.

وسلطت الدراسة الضوء أيضًا على “الآثار النفسية واسعة النطاق والعشوائية” التي يمكن أن تحدثها بعض أساليب المراقبة المتقدمة.

على سبيل المثال، أدى استخدام الطائرات بدون طيار من قبل السلطات في شيلي والبرازيل إلى زيادة موثقة في حالات القلق والاكتئاب والإجهاد اللاحق للصدمة بين أفراد المجتمعات المستهدفة، حيث لجأ الكثيرون إلى منازلهم عند سماع طائرات بدون طيار تحلق.

عدسة النظام البيئي ومع ذلك، كانت الدراسة واضحة أيضًا أنه بدلاً من التركيز على أدوات أو ممارسات محددة، فمن الأكثر دقة النظر إلى المراقبة على أنها نظام بيئي مترابط يتكون من بنى تحتية رقمية مختلفة تديرها الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. على سبيل المثال، من وجهة نظر الأشخاص الخاضعين للمراقبة، فإن استخدام التعرف على الوجه أثناء الاحتجاج، أو استخدام برامج التجسس لاستهداف صحفي أو التسلل إلى قنوات الاتصال الرقمية لا يُنظر إليها على أنها أحداث منفصلة، ​​بل كأجزاء مكونة لنظام بيئي شامل للمراقبة يمكن الاستفادة منها ضدهم. “والنتيجة هي أن أنشطة المراقبة المنفصلة ظاهريًا موجودة في الواقع عبر سلسلة مراقبة متواصلة وتستمر بمرور الوقت، مما يترك آثارًا عميقة وطويلة الأجل على مستوى المجتمع. وتتعزز هذه التأثيرات فيما يتعلق بالفئات المهمشة والضعيفة، وأولئك المنخرطين في أنشطة اجتماعية وسياسية تتعارض مع الوضع الراهن”. “إن هذا التأثير المرتبط بالنظام البيئي هو الذي يلعب دورًا حاسمًا فيما يتعلق بمدى تعرض مختلف الأفراد والمجموعات لآثار التبريد. ويشكل هذا تحديًا لتحليل قانون حقوق الإنسان التقليدي، نظرًا لأن تأثيرات التبريد المرتبطة بالنظام البيئي ليست أضرارًا نموذجية “للسبب والنتيجة”، حيث يؤدي حادث معين إلى ضرر محدد.” وأضاف أن هذه الآثار المخيفة تتفاقم بشكل أكبر بسبب الطبيعة النائية وغير المتكافئة للمراقبة المعاصرة، والتي تلحق الضرر بشكل غير متناسب بالمجتمعات المهمشة والمتعرضة للعنصرية، وكذلك أولئك الذين يشاركون في السعي إلى المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أو تحدي الفساد. إحدى المشاكل الرئيسية المتعلقة ببُعد المراقبة الحديثة وعدم تناسقها هي أن أولئك الخاضعين لها غير قادرين على الحصول على اليقين فيما يتعلق بمستوى التدقيق الذي قد يتم إخضاعهم له، مما يجعلهم بالتالي غير متأكدين مما إذا كانوا سيخضعون لإجراءات قانونية من قبل الدولة. وتتفاقم هذه المشكلات بسبب انتشار البيئات الرقمية في القرن الحادي والعشرينشارع القرن الماضي، والذي يمكن أن يتميز بقدرات المراقبة “الكامنة” وقابلية التشغيل البيني. على سبيل المثال، في حين يمكن دمج الأجهزة الرقمية اليومية مثل الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء ونقاط الوصول إلى الشبكة والأجهزة الذكية في أدوات المراقبة بمفردها، فإن دمجها مع البنية التحتية للمراقبة التي تم دمجها الآن في معظم المواقع الحضرية (مثل المدارس وأماكن العمل)، يزيد بشكل كبير من فرص المراقبة. وقالت: “إن القدرة على الجمع بين المصادر المتنوعة للمراقبة الرقمية وتحليلها تضاعف درجة الاختراق”. “بشكل ملحوظ، فهو يسهل استنتاج المعلومات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، آراء الأفراد السياسية، أو انتماءاتهم إلى جمعيات أو مشاركتهم في أنشطتها، أو الهوية الجنسية والتوجه الجنسي، أو الصحة أو شبكة العلاقات. كما أنه يتيح تحديد هوية الأفراد وموقعهم واستهدافهم.” وأضافت الدراسة أن كل هذا يتم تضخيمه من خلال قدرة السلطات على إجراء تحليل خوارزمي أو مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يمكنها من التدقيق في كميات ضخمة من البيانات التي تم جمعها من مصادر متباينة بطرق تضاعف بشكل كبير درجة الاختراق: “في الواقع، هذا التحليل هو الذي يطلق العنان للقوة الحقيقية للمراقبة الرقمية”.