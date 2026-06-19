ضبط قواطر وقود غير مرخصة وإلزامها بتزويد المحطات الأكثر احتياجاً في وادي حضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

في إطار الالتزام بضبط التمويني حتى من تهريب المشتقات النفطية، اضطرت القوات الفرقة الأولى طوارئ عدداً من قواطر الوقود غير المرخصة، التي لا تتحمل تصاريح من المحاكم، بتفريغ حمولاتها في المحطات الأكثر حاجةً بوادي وصحراء حضرموت، بعد ضبطها أثناء محاولتها التوجه إلى السوق السوداء.

وجاءت هذه الخطوة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وستناداً إلى مخرجات اللقاء الموسع الذي عُقد يومياً مع مشايخ وأعيان المنطقة، والذي يناقشيات الكفيلة بضمان توفير المشتقات النفطية لفترة طويلة، ثم من عمليات التهريب والاحتكار التي وجدت في استراحة السوق المحلية.

وناقشنا اللقاءات الخاصة بمتطلبات السوق المحلية من الوقود، والتصدي للممارسات غير القانونية التي تستغل الظروف الاقتصادية والمعيشية، وخاصة في ظل الموجة الحرة التي تشهدها مديريات الوادي والصحراء، وما يرافقها من ارتفاع في الطلب على الوقود والخدمات الأساسية.

في هذا السياق، وجّه قائد الفرقة الأولى طوارئ، اللواء ياسر عبدالله المعبري، بتكثيف الفرق على حركة قواطر الوقود وخطوطها، والدقيق في التصاريح الممنوحة لها والجهات الأخرى من حمولاتها، بما في ذلك وصول المشتقات النفطية إلى المحطات والأسواق، حيث يمنعها أو بيعها في السوق السوداء بأسعار مزدوجة.

التركيز على المجموعة المعبري أهمية الجهود المتكاملة المتنوعة والجهة الرقابية ووزارة النفط والسلطات المحلية، إلى جانب تفعيل غياب المجتمع، بما في ذلك حماية السوق المحلي، لأن على استقرار التموين، بعد وصول المشتقات النفطية إلى وجودها، بعد أن تضر بالاقتصاد الوطني واتفاقهم الأعباء المعيشية على حرية.

كما حضر برك الذي تبدء به السلطات المحلية ومشايخ وأعيان حضرموت في دعم الجهود الأمنية للمعرفة المجتمعية، بالتأكيد أن التعاون بين مختلف اللجان يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الآنة، وأغلق المنافذ أمام الميديشين الساعين إلى تحقيق رغبة غير مشروعة على حساب الضرورة.