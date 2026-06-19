المجتمع المدني: يجب أن تكون تقنية التعرف على الوجه لدى الشرطة محدودة للغاية

يجب أن يقتصر استخدام الشرطة للتعرف على الوجه في المملكة المتحدة على الحالات “الضرورية للغاية والمتناسبة” لحماية الحقوق الجماعية والفردية للأشخاص، وفقًا لتحالف من مجموعات المجتمع المدني.

أعلنت حكومة المملكة المتحدة في البداية عن وزيرة الداخلية آنذاك إيفيت كوبر في يوليو 2025، أنها ستضع إطارًا قانونيًا محددًا للتعرف على الوجه لدى الشرطة، والذي أكد خطاب الملك في مايو 2026 أنه سيتم تضمينه في مشروع قانون إصلاح الشرطة القادم.

ووفقاً لخطاب الملك، فإن الإطار سوف يوضح “متى يمكن تبرير استخدام هذه التقنيات” ويتضمن “إنشاء هيئة تنظيمية متخصصة واحدة لتقديم المشورة والرقابة المستقلة”.

رداً على هذه الإعلانات، وقعت 12 مجموعة معنية بالحقوق الرقمية – بما في ذلك Big Brother Watch، وLiberty، وJustice، وتحالف إنهاء العنف ضد المرأة، ومجموعة الحقوق المفتوحة – على بيان مشترك يحدد “الحد الأدنى من الحماية الضرورية” اللازمة لضمان عدم تطاول تقنية التعرف على الوجه على حقوق الإنسان الأساسية.

يتضمن ذلك الحماية ضد التعرف المباشر على الوجه (LFR)، والذي يعمل كنقطة تفتيش بيومترية عن طريق مسح وجوه المارة في الوقت الفعلي، والتعرف على الوجه بأثر رجعي (RFR)، والذي تستخدمه الشرطة لتحليل اللقطات المسجلة. وتتم مطابقة كلاهما مع قائمة مراقبة لتحديد الأفراد محل اهتمام الشرطة.

وحدد البيان المشترك “الحد الأدنى من الحماية الضرورية” اللازمة لحماية حقوق الإنسان، وحث وزارة الداخلية على حظر استخدام LFR باستثناء “لأغراض شرطية محددة بدقة”.

ويشمل ذلك عندما يكون هناك تهديد للحياة، والأسباب المعقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة جنائية خطيرة، وفي البحث المستهدف عن الأشخاص المفقودين وضحايا الاختطاف أو الاتجار.

ويهدف الإطار المقترح إلى ضمان استخدام LFR وRFR لأسباب مستهدفة ومبررة، وليس كأداة شرطة يومية، لحماية حرية الجمهور في الخصوصية والتعبير.

“إنها تمثل الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن يفي بها مشروع القانون من أجل توفير إطار واضح ومتماسك ومستدام للتعرف على الوجه الذي يعكس نظرائنا الديمقراطيين”. [in Europe]وكتبت المجموعات، مع توفير بعض الحماية لعامة الناس من المراقبة المفرطة للذكاء الاصطناعي.

متطلبات LFR مقابل RFR فيما يتعلق بعمليات نشر LFR، أوصى التحالف بطلب مبررات مفصلة من قبل هيئات إنفاذ القانون، بما في ذلك أن “الشخص المطلوب على قائمة المراقبة سيكون موجودًا في موقع النشر المقترح”، وأن الشرطة يجب أن تستنفد جميع التدابير الأخرى لتحديد مكان الشخص المعني. ويوصى أيضًا بعدم استخدام LFR في الأماكن التي بها “توقعات أكبر للخصوصية”، مثل المدارس وأماكن العبادة والمراكز الصحية ومراكز الاقتراع أو الاحتجاجات، لحماية الخصوصية وحرية التعبير. وينبغي أيضًا أن تتم الموافقة على كل عملية نشر من قبل سلطة قضائية أو إدارية مستقلة لضمان عدالة استخدامها. وإذا كان النشر العاجل ضروريًا، فيجب التوثيق أيضًا لتبرير استخدامه بما يتناسب مع “التدخل في حقوق الإنسان” – بما في ذلك تقييم الأثر على حقوق الإنسان، وأهميته الجغرافية، إذا تم استنفاد الأساليب الأقل تدخلاً، وتأثيره على الفئات الضعيفة. يجب أيضًا إكمال التوثيق، مثل تقييمات الأثر على حقوق الإنسان، من قبل هيئة إنفاذ القانون المنتشرة وتقديمها إلى هيئة تفويض. تتشابه توصيات RFR مع تلك الخاصة بـ LFR، حيث يجب مطابقة الشخص المطلوب فقط مع الصور التي تم الحصول عليها بشكل قانوني، والتي تكون محدثة، لمنع التعرف الخاطئ – وهذا لا يشمل الصور المركبة مثل رسومات الشرطة. ومع ذلك، في الوقت الحالي، تواصل وزارة الداخلية احتجاز الملايين من الصور بشكل غير قانوني. مع RFR، دعت المجموعات إلى منع الشرطة من استخدام مراجع الصور المأخوذة من قواعد البيانات التي تم إنشاؤها عن طريق الاستخلاص غير المستهدف لصور الوجه، أو قواعد البيانات التي تشمل الأشخاص الذين لا يخضعون للتحقيق، دون إدانات جنائية، أو تلك التي تتكون من صور غير تابعة للشرطة. تتضمن كل من توصيات LFR وRFR متطلبًا لنشر نتائج عمليات نشرها – مثل عدد الاستخدامات، ونتائج التطابقات، إذا أدت إلى اعتقالات أو إدانات أو تعريف خاطئ، والبيانات الديموغرافية. وتتوخى المجموعات أيضًا إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتمتع بصلاحية التصرف بأثر رجعي مراجعات لكل من عمليات نشر LFR الفردية واستخدامها المنهجي، ووضع متطلبات التحقق العلمي حول الدقة والموثوقية، ووضع معايير مختلفة حول التصميم والأداء، وإجراء عمليات تدقيق متعمقة لأنظمة الشرطة. وفي الوقت الحالي، لا يتم تنظيم استخدام التكنولوجيا من خلال أي إطار تنظيمي محدد، بل يعمل بدلاً من ذلك من خلال “خليط” من القوانين الأخرى، بما في ذلك قواعد حماية البيانات وسلطات القانون العام الشرطي. في ديسمبر 2025، أطلقت وزارة الداخلية مشاورة مدتها 10 أسابيع حول الإطار القانوني. ورغم أنها لم تستجب رسميا بعد للمشاورة، فإن العملية تهدف إلى جمع وجهات النظر حول إنشاء إطار، مثل ما إذا كان ينبغي تصميم التكنولوجيا للوصول إلى صور الوجه ومطابقتها من قواعد البيانات الأخرى الموجودة – بما في ذلك صور جواز السفر ورخصة القيادة، وسجلات الحضانة، وملفات الهجرة. وبعيدًا عن LFR، تمت استشارة الرأي العام بشأن “التقنيات البيومترية والاستدلالية” الأخرى، مثل الكشف عن المشاعر لتحديد السلوك الإجرامي أو سلوك الأذى الذاتي، والتعرف على الصوت والمشي. في وقت إعلان المشاورة، وصفت وزارة الداخلية القواعد الحالية المعمول بها في LFR بأنها “معقدة ويصعب فهمها”، وأضاف كوبر أن الإطار الجديد ضروري لمنح قوات الشرطة “الثقة لاستخدامه مع المعايير الصحيحة المعمول بها”. على الرغم من ذلك، وقبل اختتام المشاورات، أعلنت وزارة الداخلية عن إصلاح شامل للشرطة في المملكة المتحدة في يناير 2026، والذي تضمن استثمارًا كبيرًا في قدرات LFR للشرطة في إنجلترا وويلز.

الطعن القانوني السابق جاءت هذه الخطوة من أجل “إصلاحات مهمة للشرطة” الموضحة في خطاب الملك بعد أن رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الطعن القانوني التاريخي ضد استخدام شرطة العاصمة لـ LFR في 21 أبريل 2026، حيث قضت بأن ” [Met’s LFR] تحتوي السياسة على قيود كافية ومشروعة”. ورد مفوض الأرصاد الجوية مارك رولي على الحكم، قائلا إن الحكم أكد أن مترو الأنفاق “تنشر هذه التكنولوجيا بمسؤولية وبعناية”. تم تقديمه من قبل مدير Big Brother Watch، سيلكي كارلو والناشط المناهض للسكاكين شون طومسون، الذي تم التعرف عليه بشكل غير صحيح بواسطة تقنية LFR ووصف LFR بأنه “توقف وابحث عن المنشطات”. أشار التحدي القانوني إلى مخاوف بشأن التمييز والاستخدام غير المتناسب لـ LFR في المناطق التي بها مجموعات أقليات عرقية كبيرة، بالإضافة إلى قضايا حول السماح بمعايير النشر الخاصة بشرطة العاصمة.