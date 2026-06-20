يمن مونيتور/قسم الأخبار

قام وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، السبت، بالدعم السعودي بالاشتراك في القائمة الخاصة باليمنية، معتبراً أنه يجسد عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين اشتراكك.

وقال البكري، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “الأحداث والمعطفات العسكرية الراسخة تؤكد عمق العلاقات الأخوية والمصير الديناميكي الذي يجمع اليمن بالمملكة العربية السعودية، وهي علاقات تعاونت عبر عقود من الارتباط الرئيسية والدعم الصادق”.

وأضاف أن دعمه، بقيادة الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، يمثل “نموذجاً راسخاً للأخوة الصادقة والشراكة يستمر”، ويعكس التزاماً ثابتاً بأمن اليمن واستقراره وازدهاره.

الجزر الصغيرةي إلى أن الدعم السعودي يأتي ممتداً للمواقف التنموية والإنسانية السابقة، ومن بينها المشتقات النفطية المتخصصة للمساهمة في أزمة الكهرباء.

وأوضح أن الدعم واضح وموضح لموازنة الدولة وتغطية العجزة مالياً تمثل “خطوة شاملة” من الفضاء الشامل بحيث تكون قدرة الحكومة على الالتزام بها لتقديم الخدمات الشاملة.

ووضع الوزير اليمني تدوينته مع الشكر للمملكة العربية السعودية مشروعً وشعباً، مؤكداً أن هذا المكان “يجسد عمق العلاقات التاريخية بيننا ويؤكد أن المملكة كانت وستظل سنداً لليمن في منصة الواقع الافتراضي”.