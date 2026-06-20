منوعات

وزير يمني يشيد بالدعم السعودي حكيمه لتعزيز الاقتصادية

AbdHassan20.06.2026
6
وزير يمني يشيد بالدعم السعودي حكيمه لتعزيز الاقتصادية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قام وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، السبت، بالدعم السعودي بالاشتراك في القائمة الخاصة باليمنية، معتبراً أنه يجسد عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين اشتراكك.

وقال البكري، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”، إن “الأحداث والمعطفات العسكرية الراسخة تؤكد عمق العلاقات الأخوية والمصير الديناميكي الذي يجمع اليمن بالمملكة العربية السعودية، وهي علاقات تعاونت عبر عقود من الارتباط الرئيسية والدعم الصادق”.

وأضاف أن دعمه، بقيادة الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، يمثل “نموذجاً راسخاً للأخوة الصادقة والشراكة يستمر”، ويعكس التزاماً ثابتاً بأمن اليمن واستقراره وازدهاره.

الجزر الصغيرةي إلى أن الدعم السعودي يأتي ممتداً للمواقف التنموية والإنسانية السابقة، ومن بينها المشتقات النفطية المتخصصة للمساهمة في أزمة الكهرباء.

وأوضح أن الدعم واضح وموضح لموازنة الدولة وتغطية العجزة مالياً تمثل “خطوة شاملة” من الفضاء الشامل بحيث تكون قدرة الحكومة على الالتزام بها لتقديم الخدمات الشاملة.

ووضع الوزير اليمني تدوينته مع الشكر للمملكة العربية السعودية مشروعً وشعباً، مؤكداً أن هذا المكان “يجسد عمق العلاقات التاريخية بيننا ويؤكد أن المملكة كانت وستظل سنداً لليمن في منصة الواقع الافتراضي”.

Source link

AbdHassan20.06.2026
6
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

يعترف Gerwyn Price بمعاناته الصحية في التحديث قبل التغيير الوظيفي | أخرى | رياضة

يعترف Gerwyn Price بمعاناته الصحية في التحديث قبل التغيير الوظيفي | أخرى | رياضة

08.05.2026
تم تحديد الملف اليمني لأول مرة لأول مرة لتصدير النفط ضمن خطة تنفيذية لإإنعاش الاقتصاد

تم تحديد الملف اليمني لأول مرة لأول مرة لتصدير النفط ضمن خطة تنفيذية لإإنعاش الاقتصاد

21.05.2026
الضوء الأخضر أول تجربة تجارية لشخصية جينيفر الجديدة للسمنة والسكري

الضوء الأخضر أول تجربة تجارية لشخصية جينيفر الجديدة للسمنة والسكري

18.05.2026
نجاح ولادة نادرة لـ4 أطفال توائم في محافظة مأرب شرقي اليمن

نجاح ولادة نادرة لـ4 أطفال توائم في محافظة مأرب شرقي اليمن

03.06.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى