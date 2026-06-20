يمن مونيتور/قسم الأخبار

اختارت اللجنة الرئيسية الوطنية للتعامل مع الألغام، اللواء الركن أمين صالح عبدالله العقيلي، السبت، بالنجاحات التي حققتها السعودية لنزع الألغام “مسام” في اليمن، وبالتأكيد فهي تمثل إحدى أبرز المبادرات الإنسانية الهادفة للحد من تدمير الألغام وتقليص الحرب الإقليمية.

وقال العقيلي، في كثير من الأحيان، إن مشروع “مسام” حقق الإنجازات كان لها حجم كبير في تقليص آلاف المناطق، وتشيل عودة النازحين إلى مناطقهم، بالإضافة إلى وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى المجتمعات المختلفة.

وأضاف أن المشروع بارز في تطهير الطرق والمنشآت الحيوية والمزارع ومناطق الراعي والسواحل من الألغام والذخيرة غير المنفجرة، ما ساعد على استعادة الحياة الطبيعية في العديد من المناطق، وزيادة عدد السكان إلى أعمالهم ومصادر رزقهم، بما في ذلك الصيدون والمزارعون.

بحث العقيلي أن مشروع “مسام” يستحق تجديد الدعم له رسالته الإنسانية، ويتميز بأن مفردة بين المشروع والبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام ودوره التنفيذي تمثل نموذجاً فعالاً في مواجهة ما يتنوعها الألغام على حياة المناطق.

وثمّن الدعم الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، معرباً عن تقديره للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً لما تقدمه من جهود إنسانية في اليمن.

كما قام بريكر الذي قام بالمدير العام لإنشاء “مسام”، أسامة القصيبي، بالتأكيد أن يجذبه إلى هوليوود والإداريين البارزين في تحقيق النجاحات التي حققت مشروعها على الأرض.

واعتبارا من عام 2011، قامت مجموعة “مسام” والبرنامج الوطني بالعمل مع الألغام، مشيداً بجهودهم في حماية المناطق والتخفيف من مؤثرات الألغام والذخائر غير المنفجرة في مختلف المحافظات اليمنية.