الأرصاد اليمني يبدأ أمطاراً رعدية في عدة محافظات ويحذر من اضطراب البحر

يمن مونيتور/قسم الأخبار

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، الأحد، أن أؤكد أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال ساعة الـ24 توقف، بالتزامن مع استمرار توقف البحر عن الموجة في مناطق الساحل الشرقي والجنوبي.

وقال المركز، في نشرة تنبيهية، إن أمطار متفاوتة الشدة بالرعد أحياناً يُتوقعها على أجزاء من محافظات تعز وإيب وغرب ذمار وريمة وحجة والممحويت.

وأضاف أن أمطارًا متفرقة قد تهطل على أجزاء من المرتفعات البيضاء ولحج والضالع وغرب محمية عمران وتصعد، مع احتمال امتداد أجزاء منها إلى سهل تهامة.

الطفل إلى أن الرياح ستظل مضطربة إلى شديدة حول أرخبيل غرابيل وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية، ما سيؤدي إلى اضطراب البحر للتعبير عن الموج ليقدر بين مترين و3.5 المتنوعة.

وحذر جيدًا في المناطق المتوقعة بسبب هطول الأمطار منها من السيول في الشعاب والوديان، وعذرًا على تجنب التواجد أو العبور في مجاري السيول قبل عذريته.

كما نبهت مرتادي البحر والصيادين وبابنة السفن إلى تأثر البحر مباشرة حول أرخبيل الغررى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.