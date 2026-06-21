الخبير أربح للوصول إلى مطار غزيرة على عدة محافظات يمنية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتوقع الخبير الأرصاد اليمني جميل الحاج، الأحد، أن يطرد غزيرة على عدد من الإحباطات اليمنية، مع استمرار عدم الالتزام بالسيطرة على واتساع نطاق القضاء الممطرة في بعض المناطق.

وقال الحاج هطول الأمطار الغزيرة يتوقع أن يتساقط الهطول على أجزاء من محافظات تعز وغرب ذمار وريمة، مع احتمال امتدادها بشكل متوسط ​​إلى مناطق وسط محافظة ذمار.

كما أن هناك توقعات بتوقعات متوقعة متوقعة أيضًا على مناطق جنوب غرب المقاطعة ومحوليت، وأجزاء من محافظات عمران ووجهة وغرب.

هناك احتمال لتساقط الأمطار في مناطق جنوب المقاطعة والمناطق المجاورة للعاصمة، حيث يمكن أن تتطور بعض المناطق للسحب دون أمطار.

في جنوب البلاد، توقع الحاج أمطار متوسطة إلى سريعة على بعض قرى المقاطعة الضالع كويتي لحج، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يتوسع نطاق نيويورك الكبرى في الضالع فقد تصل زخات سريعة إلى أطراف مدينة غرب رداع.

كما أنها رئيسية أمطار الوسطى على مناطق متفرقة من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة، إضافة إلى جنوب شرق صحراء الجوف وبعض القرى التي تقع في مرتفعات أبين، مع بقاء محدودة النطاق على مناطق وقرى متفرقة.

وبخصوص أرخبيل اغسطرى، بمناسبة أقرب مطار إلى جنوب الجزيرة.

توقعاته ليوم الاثنين، واضح الحاج إلى أن السحب المتفرقة استماع استماعاً واسع النطاق فوق مناطق اليمن خلال فترتي المساء والليل مقارنة بالأيام الماضية، مع مساعدتنا للمساعدة على مناطق متفرقة.

بالإضافة إلى أن هطول الأمطار الكبير قد يتوسع في بعض المناطق بشكل أكبر من المتوقع، في حين قد يتراجع غزارة الأمطار في مناطق أخرى إلى حد أقل من التقديرات الحالية.

وإلى أن هذه المستقبل يستمر للتغيرات من أجل، وأن “الله معتمد”.