حضرموت تقر مشروع الطاقة الشمسية لـ12 مرفقاً حكومياً حسبياً بالمكلا

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أقرت لجنة المناقصات الرئيسية بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، الأحد، مشروعاً لتوريد وتركيب منظومات للطاقة الشمسية لـ12 مرفقاً حكومياً موافقاً رسمياً في مدينة المكلا، ضمن جهود تعزيز الخدمات العامة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اللجنة ترأسه عضو مجلس القيادة التنسيقية حضرموت سالم أحمد الخنبشي، يتابع بدقة حسن الجيلاني وأعضاء اللجنة، حسب بيان صادرات المكتب الإعلامي للمحافظة.

ووفقا لذلك، يشمل المشروع أيضا إنارة الشوارع المحاذية للمرافق القريبة، إلى حد من التأثيرات الانقطاعات الكهربائية وكذلك مستوى الخدمات النهائية.

كما حددت اللجنة إحالة مشروع إنشاء وترميم قاعات رقص بالمعهد التقني التجاري بالمنطقة فوة إلى اللجنة الفنية القضائية لاستكمال المراجعة الفنية وإبداء الاكتتاب اللازم، وإعداده لتسليط الضوء على الدراسة الرئيسية لاختلاف نهائيه.

وناقش الاجتماع عددًا من المشاريع الخدمية والنموية ينظر إليها بإبصار، إلى جانب المشاريع المتعثرة والتحديات التي تواجه العمل فيها.

ويؤكد الخنبشي على أهمية معالجة المعوقات وسرعة تخفيف تنفيذ المشاريع بما في ذلك تحقيق العجز التنموي والخدمات المحددة المحددة.