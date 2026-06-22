مصر تحتفل بأول ذكرى في تاريخها بكأس العالم وتعزز فرص التأهل لدور الـ32

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أمّت شارك في شوارع ومقاهي وأندية مصر، صباح الاثنين، احتفاءً بأول انتصاراته لاعب “الفراعنة” في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بعد فوزه على نيوزيلندا بثلاث أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة في مونديال 2026.

وشهدت مختلف المحافظات الصادرة عن جماهيرية واسعة، فيما شملت المقاهي والأندية الرياضية بالمشجعين الذين تابعوا الرياضة رغم عدم وجودها في المركز الرابع فجراً بتوقيت القاهرة، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

كما ضجت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التدوينات والتغريدات التي احتفت بالفوز بقصة المنتخب المصري، في مشهد عكس حجم التفاعل الشعبي مع الإنجازات غير المسبوق.

وسيطر على منتخب مصر الترتيب المجموعة السابعة 4، نقاط متقدمة على إيران وبلجيكا اللتين يملكان لكل منهما، فيما تثيلت نيوزيلندا المجموعة بنقطة واحدة.

وتعزيز “الفراعنة” فرصهم في التقدم بفارق الـ32، إذ باتوا بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مواجهتهم توقف أمام إيران وضمان التأهل إلى الدور التالي.

شارك في بطولة كأس العالم للمنتخب المصري، الفائز بلقب أول أمه في تاريخ المشاركين في نهائيات العالم، كما يستهدف ثلاثة أهداف في المباراة الأولى الأولى خلال ظهوره في البطولة.

وبعد اللقاء، قال المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، في نقلها للاتحاد المصري لكرة القدم عبر منصة “إكس”: “أحلم دائمًا بإسعاد الجماهير المصرية منذ أن كنت لاعبًا، واستعدنا استوانا للفوز في الشوط الثاني، ويمكننا الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف”.

ومن جانبه، أول رئيس مصري عبد الفتاح يرى المنتخب والجماهير في تاريخ مشاركي مصر بكأس العالم، معتبراً أن الأداء “جسد ما يتحلى من أجل أبناء الوطن من عزة وإرادة وإصرار”.

“هذا الرجل الشاب، في بيان، أن “هذه المسابقة المستحقة تمثل بداية واعدة العملاق المشوار عالي الطموح، تردد اسم مصر في المحافل الدولية”.

وكان منتخب مصر استهل مشواره في البطولة المتعادلة مع بلجيكا لإسبانيا، فيما تعادل نيوزيلندا مع إيران يقصدين لكل منهما، قبل أن تنتهي مواجهة بلجيكا وإيران في الجولة الثانية بالتعادل السلبي.

ويكفي المنتخب المصري أمام إيران، السبت المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى خمس نقاط ويضمن التأهل إلى دور الـ32 ضمن المركزين الأول أو الثاني.

كما أن المسابقة على إيران سيمنح مصر النسخة الرائدة للمجموعة 7 نقاط، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين بلجيكا ونيوزيلندا.

أما في الحالة الثانية، فقد بقى المنتخب المصري مصدومًا من الارتباط مع اللعبة، إذ قد يختار المنتخب المصري بالمركز الثاني أو يتراجع إلى المركز الثالث، ليتنافس على إحدى بطاقات أفضل مرشحي المركز الثالث.

ويشارك منتخب مصر في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركاته المتقدمة 1934 و1990 و2018.

وتتناول الولايات المتحدة والمكسيك النسخة الحالية من البطولة خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.