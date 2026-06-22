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التقدم للجيل الثالث والثالث حتى دور الـ32 من كأس الجمهورية

AbdHassan22.06.2026
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التقدم للجيل الثالث والثالث حتى دور الـ32 من كأس الجمهورية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

هل سيحقق الفريق العرافة دوره الـ32 من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم، حيث سيحقق الفوز فعلاً على فريق الشباب الثالث ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما عصر الاثنين على ملعب الظرافي في صنعاء.

ونفترض أن أفضليته على مجريات اللعبة، لينهي الشوط الثاني متقدما سجله علي عبدالكريم. حيث واصل اللاعب نفسه تألق الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يكمل ثلاثيه الشخصي بإحراز الهدف الثالث، بالتأكيد تفوق في تحقيق الهدف وحسم بطاقة الفوز.

العدوى، التاسع والعشرون موعداً مع فريق سيئون في دور الـ32 من البطولة.

وتواصل منافسات دور الترقية عصر غدٍ الثلاثاء بإقامة مواجهة تضامن المحويت وشعب حضرموت على ملعب الظرافي بصنعاء.

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AbdHassan22.06.2026
9
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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