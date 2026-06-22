تعد مراكز البيانات هدفًا رائعًا ولا تساعد مناطق توافر الخدمات، لذلك نحن بحاجة إلى الحافة

في 1 مارس 2026، أطلقت إيران طائرات بدون طيار على ثلاثة مراكز بيانات تابعة لشركة أمازون في الإمارات العربية المتحدة والبحرين. أصبحت البنوك مظلمة. توقفت المدفوعات. لم يتمكن ملايين الأشخاص في دبي وأبو ظبي من طلب سيارة أجرة أو التحقق من رصيدهم. اتضح أن السحابة تحتوي على رمز بريدي. ويمكن قصف الرمز البريدي.

ولم تكن هذه أهدافًا عشوائية. وقد صاغ الحرس الثوري الإسلامي الإيراني الضربات على أنها رد على نشاط عسكري واستخباراتي يعتقد أنه كان يجري عبر تلك المنشآت. ولم يكن الأمر خاطئًا تمامًا. لقد كان الخط الفاصل بين البنية التحتية السحابية التجارية والأصول الدفاعية النشطة قد تم بالفعل قبل إقلاع أول طائرة بدون طيار.

وكانت إسرائيل تستخدم خوادم Azure في هولندا لتخزين المعلومات الاستخبارية المعترضة وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. كانت إدارة ترامب تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التخطيط الهجومي. وبمجرد أن يصبح ذلك معروفًا للعامة، يصبح مركز البيانات هدفًا مشروعًا في ذهن أي خصم. هذا هو العالم الذي نعمل فيه الآن.

لقد كشفت الإضرابات عن شيء كانت الصناعة بطيئة في قوله بوضوح. هذه مباني مترامية الأطراف ومرئية تقع مكوناتها الأكثر أهمية خارج قاعة الخادم بالكامل. قم بإيقاف تشغيل المبردات وسيصبح الأمر برمته غير متصل بالإنترنت.

تم تصميم النموذج الأمني ​​الذي قام المشغلون ذوو النطاق الكبير ببنائه على مدار العقدين الماضيين لمواجهة تهديد محدد. أي: إنسان على الأرض. حراس، سياج، كاميرات، ضوابط الدخول. لا شيء من هذا له أي تأثير على طائرة بدون طيار كاميكازي على ارتفاع.

والجغرافيا تفاقم المشكلة. ويمر سبعة عشر كابلاً بحريًا عبر البحر الأحمر. ومع إغلاق مضيق هرمز واستئناف عمليات الحوثيين، كانت نقاط البيانات الرئيسية في المنطقة موجودة في مناطق صراع نشطة في نفس الوقت.

وهذه ليست مصادفة للتوقيت السيئ. إنها استراتيجية. قم بتعطيل البنية التحتية الرقمية وتعطيل قدرة الذكاء الاصطناعي التي بدأت العمليات العسكرية الحديثة تعتمد عليها. ويحدث أيضًا أنك قمت بإسقاط النظام المصرفي وتطبيقات نقل الركاب ومحطات الدفع الخاصة بسكان مدنيين بالكامل. يعد طابع الاستخدام المزدوج للسحابة بمثابة هدية لأي شخص يتطلع إلى إحداث أقصى قدر من الاضطراب بأقل تكلفة.

وكانت استجابة الصناعة حتى الآن هي الإشارة إلى مناطق التوافر. والفكرة هي أن فصل المرافق داخل منطقة ما يعني أن فشلًا واحدًا لا يؤدي إلى انهيار كل شيء. ما أظهرته هجمات الإمارات والبحرين هو أنه عندما يتم ضرب مناطق متعددة في وقت واحد، ينهار النموذج. تم تصميم التصميم ليتحمل فشل موقع واحد، وليس ضربة منسقة عبر منطقة ما. عندما يواجه نموذج التكرار ونموذج التهديد بعضهما البعض في العالم الحقيقي، يخسر نموذج التكرار.

هناك طبقة أخرى تحظى باهتمام أقل. تتطلب قوانين توطين البيانات من المؤسسات في العديد من الولايات القضائية الاحتفاظ ببياناتها ضمن حدود جغرافية محددة. من الناحية العملية، يعني ذلك أن النسخ الاحتياطية للتعافي من الكوارث غالبًا ما تكون موجودة في نفس منطقة المنشأة الأساسية. إذا تعرضت تلك المنطقة للهجوم، فلن تتمكن من استعادة ما تم تخزينه هناك. وينتهي الإطار القانوني المصمم لحماية سيادة البيانات بمحاصرة البيانات في منطقة الصراع.

هذه هي النقطة التي يصبح فيها سؤال الهندسة المعمارية أمرًا لا مفر منه. كان التركيز دائمًا هو المقايضة التي اختارت الصناعة عدم تسعيرها. الآلاف من الخوادم تحت سقف واحد تتسم بالكفاءة في وقت السلم. إنها تنتج وفورات حجم ممتازة وأسعارًا تنافسية ونوعًا من مقاييس البنية التحتية التي تبدو جيدة في مجموعة المستثمرين. وفي الصراع هو عنوان كبير ثابت معروف.

الجواب ليس الدفاع الصاروخي على مراكز البيانات، على الرغم من أن بعض المحللين اقترحوا ذلك بالضبط. وهذا يعالج الأعراض. أنت لا تزال تحمي هدفًا كبيرًا واحدًا، وسيجد الخصم المصمم بما فيه الكفاية طريقه لتجاوز أي محيط تقيمه حوله. الجواب هو التوقف عن بناء البنية التحتية الرقمية مثل الكاتدرائية والبدء في بنائها مثل عملية ميدانية. موزعة ومقواة ومصممة لفقد العقدة دون فقدان الشبكة.

الحوسبة المتطورة ليست فكرة جديدة. المبدأ واضح ومباشر – تقريب الحوسبة من مكان إنشاء البيانات واستخدامها، في وحدات أصغر، منتشرة عبر منطقة جغرافية أوسع. ما تغير هو إلحاح الحجة.

كانت حالة مرونة البنية التحتية الطرفية تعتمد على زمن الوصول وسيادة البيانات. وكلاهما يظل صالحًا. لكن ضربات مارس/آذار أضافت حجة ثالثة يصعب تجاهلها. أي أنه لا يمكن تحييد النظام الموزع بضربة واحدة. لا يوجد مبنى واحد لاستهدافه، ولا يوجد مصدر طاقة واحد لقطعه.

تعمل الوحدات الطرفية المعيارية على طاقتها الخاصة، والتبريد الخاص بها، والاتصال الخاص بها. وهي لا تعتمد على الشبكة الإقليمية أو ممر ألياف واحد. ويمكنهم العمل بشكل منعزل في حالة تعطل الشبكة المحيطة. ويمكن تقويتها لتتوافق مع المعايير الباليستية عندما تتطلب بيئة التهديد ذلك. ويمكن نشرها في غضون أسابيع بدلاً من الثمانية عشر شهرًا التي يستغرقها تشغيل قاعة بيانات تقليدية. والأهم من ذلك، أن خسارة واحدة منها لا تؤدي إلى انقطاع إقليمي. العمارة تمتص الضربة.

هناك مفارقة جديرة بالملاحظة. لقد فهم الجيش هذا المبدأ لفترة طويلة. لا يوجد مخطط دفاعي جدي يضع كل قدرات القيادة والاتصالات في مسرح العمليات في مبنى واحد. إن مبدأ التشتت، والتكرار حسب الجغرافيا بدلاً من الازدواجية داخل موقع واحد، هو حرفة ميدانية أساسية. والسؤال هو لماذا تم بناء البنية التحتية الرقمية المدنية على المبدأ المعاكس، والإجابة هي أن اقتصاديات وقت السلم كافأت التركيز. لقد تغير هذا الحساب الآن.

لن تظل نافذة السياسة مفتوحة إلى أجل غير مسمى. المصنعون الأمريكيون والآسيويون لا يقفون ساكنين. وينبغي للمشتريات الحكومية، في مجالات الدفاع والرعاية الصحية والخدمات المالية، أن تحدد الهياكل الأساسية الآن ــ قبل أن يثبت الصراع التالي هذه النقطة مرة أخرى وبتكلفة أكبر.

الشرق الأوسط لم يخلق هذه المشكلة. لقد جعل من المستحيل النظر بعيدًا.