سباق فرنسا للدراجات 2026. هل يستطيع تاديج بوجاكار أن يصنع التاريخ بفوزه الخامس | أخرى | رياضة

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يمكن أن يكون سباق فرنسا للدراجات هذا العام بمثابة سباق للأعمار حيث يبدأ تاديج بوجاكار محاولته ليصبح خامس متسابق في التاريخ يفوز بأكبر سباق لركوب الدراجات خمس مرات. يشكل جاك أنكيتيل وإيدي ميركس وبرنارد هينولت وميغيل إندورين النادي الحصري – ويصل السلوفيني ويبدو أنه لا يمكن المساس به مثل أي منهم.

بدءًا من الاختبار المبكر في جبال البرانس، ووصولاً إلى تسلق جبال الفوج، يتجه الطريق نحو أسبوع نهائي حاسم في جبال الألب – بما في ذلك زيارتان إلى Alpe d’Huez الشهيرة. على الورق، إنها جولة مصممة للدراما. في الواقع، قد يتطلب الأمر شيئًا غير عادي حقًا لإيقاف القوة البارزة لهذه الرياضة في العصر الحديث.

لدى المشجعين البريطانيين أيضًا الكثير ليتطلعوا إليه بعد هذا الصيف: في عام 2027، تعود الجولة إلى شواطئ المملكة المتحدة في رحلة كبيرة وثلاث مراحل عبر اسكتلندا وإنجلترا وويلز – وهي عودة كبيرة للوطن بعد العصر الذهبي لنجاح الجولة في بريطانيا، من برادلي ويجينز وكريس فروم إلى جيرينت توماس.

وبالنسبة لسباق هذا العام، يظل الاهتمام المحلي قويًا. يجلب توم بيدكوك موهبة شاملة لا يمكن إنكارها وقد حقق بالفعل فوزًا في Alpe d’Huez باسمه، بينما يعود Scot Oscar Onley بنسب Grand Tour – ممتن لوجوده على خط البداية بعد حادث تصادم مخيف مؤخرًا.

ولكن مع وجود بوجاكار في هذا النوع من الشكل، فإن القصة بسيطة: هل يمكن لأي شخص أن يجد طريقة للتغلب عليه – أم أننا نشاهد الفصل التالي في المسيرة نحو عظمة ركوب الدراجات؟

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