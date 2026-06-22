عضو قيادي يميني يدعو لتسريع الإصلاحات الاقتصادية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعا عضو المجلس التنفيذي للسلطة التنفيذية اليمنية سلطان الرشيد إلى المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الفعالة لإدارة الموارد العامة، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى دعم الأداء الاقتصادي الأمثل على المستوى المحلي.

يأتي ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، الذي يناسبه منصب محافظ مارب، مع رئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة للبنك المركزي والوزارة المالية، لمراجعة تنوير تنفيذ خطة إصلاحية وفعاليات اقتصادية وفعالية بين الهيئات العامة.

وبحث المجتمع سبل تنفيذ قرار مجلس الدعم الحكومي رقم (11) 2025 الخاص بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك إجراءات تعزيز الكسب العام، وتعزز القدرة الفعالة، وتطوير الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة.

وأكد أهمية الحاجة إلى عدم القصور والاختلالات في العمل المالي والإداري، مشدداً على الالتزام بالإجراءات التي لا نهاية لها والانضباط، ما يمكن أن يستمر في التوريد وفقاً للقوانين والقوانين النافذة.

كما وجه السلطات المحلية في مقاطعة مارب تقديم الدعم المطلوب للجنة الاقتصادية المشتركة وتشيل مهامها، بما في ذلك المساهمة في تنفيذ برنامج الإصلاحات وأهدافه الاقتصادية والتنموية.