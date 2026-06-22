اثنان من ميسي قادر على الفوز على ملعب النمسا والتأهل لكأس العالم الـ32

يمن مونيتور/ (د ب أ)

حق المنتخب الأرجنتيني بركب المتأهلين لدورة الـ32 متحمسة لكأس العالم لكرة القدم 2026 التي أقيمت في دولة الإمارات والمكسيك بالفوز 2 / صفر على النمسا، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

المرشح الأرجنتيني الحائز على جائزة الفوز لنجمه وقائده ليونيل ميسي الذي سجل الهدف في الدقيقة 38 و95.

ورفع “ليو” رصيده إلى 5 أهداف ليعتلي قائمة أهداف مونديال 2026 بعد تسجيله ثلاثية في الفوز على الجزائر 3 / صفر في الجولة الأولى.

ولكن مفهوم الأرجنتين أهدر قبل هدفه أمام بلجيكا، ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

هذا المنتخب مرشح المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط محققا بالكامل، لينضم إلى منتخبات المكسيك وأمريكا وألمانيا التي ضمنت الاختيار أيضا بعد فوزه ثانيا في الجولة الثانية.

وسيستمر التانغو مشواره في دور المجموعات بمواجهة الأردن فجر الأحد المقبل، حيث يكفيه نقطة واحدة للحسم، وفي نفس الوقت ستلعب معركة ضد الجزائر.

فائض رصيد بولندا عند ثلاث نقاط بالفوز 3 / 1 على الأردن في الجولة الأولى.

وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخب الجزائر والأردن في مواجهة عربية خالصة، ستنطلق في السادسة صباح الثلاثاء (بتوقيت مكة المكرمة).