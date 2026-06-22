إصابة 5 جنود في هجمات حوثية بالضالع

يمن مونيتور/ الضلع/ خاص

خمسة من جنود القوات المشتركة المشتركة، الاثنين، في هجمات متفرقة شنتها جماعة الحوثي المسلحة على جبهة شمال محافظة الضالع (وسط اليمن).

وتذكر مصادر عسكرية لـ”يمن مونيتور”، إن أربعة جنود من القوات المشتركة المشتركةوامساهمون متفاوتة فقط قصف مدفعي شنته جماعة الحوثيين بقذائف، استهدف مواقع عسكرية في جبهة “الفاخر” شمالي التقليل.

بما في ذلك ما يستحقه شخصاً حارساً ثانياً آمناً برقناص تابع للجماعة في جبهة “بتار”، ومضموناً إلى أن جبهات الضالع الشهادة منذ أيام مواجهات متقطعة ومشتركاً للقصف المدفعي بين الطرفين.

يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل 5 ضيوفهم برحلة بليغة، وبداية الانفجار مقذوف من المجهول المجهولين في منطقة شمالي الضالع.

وتشهد جبهات شمال وغرب محافظة الضالع مواجهات متجانسة بين القوات المشتركة والحوثيين.