يمن مونيتور/ قسم الأخبار

جاء عضوا في مجلس الرقابة الدولي، محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، الإثنين، وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتوجه إلى اليمن، كريستين شيبولا، للبحث عن الحالة الإنسانية والمساعدات.

يأتي هذا اللقاء قبل أيام من بدء الإجراءات في تدابير التدابير والميدانية، حيث يتعلق الأمر باتفاقية حقوق الملكية المشتركة في شهر يوليو/ تموز المقبل، والتي تشارك فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر دور الوسيط والميسر الأساسي.

وناقش اللقاء، الذي حضرته رئيسة مكتب اللجنة التوجيهية في عدن، أميرة كديير، يؤكد التعاون بين السلطة المحلية والليب الأحمر، وآليات اشتراكات الإنسانية في أكتوبر حتى الآن بمحافظة مأرب، التي تواجه تحديات أخرى بعد تدفق النازحين وضغطهم على الخدمات الأساسية وبنيتها الإنسانية.

السياق، لا يزال العرادة المبدعين بدأوا في التعرف على اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دعم وإنجاز الملف بالفعل تماما بالأسرى والممنوعين، بالتأكيد أهمية تعزيز هذا لتصفير السجون وفق قاعدة “الكل مقابل الكل”.

من جانبها، بما في ذلك رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كريستين شيبولا، اللجنة الحريصة على متابعة عدم الوصول إلى اليمن، زيارة اشتراك مع أعضاء مجتمعين بما في ذلك فاعل للاحتياجات الإنسانية الملحّة وخفيفة مؤثرة.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بين الحكومة اليمنية والوثيين الشهر القادم، وتشمل والتي تشمل أيضاً سعوديين وسودانيين، 1700 أسير ومعتقل من العاملين.

وتبدأ أول مراحل تنفيذ عمل اللجنة الرباعية الشاملة بملف قحطان، وبالتزامن يقوم الصليب الأحمر المشمولين بالصفقة في كلٍ من عدن والساحل ومأرب وصنعاء للتأكد من الأسماء المتفق عليها.

وكان الفريق الحكومي الرئيسي هادي هيج قد شدد على أن عرقلة عمل لجنة ملف قحطان يهدف إلى الاتفاق، مشيراًً إلى أن يمثل الفريق حسن القبيسي الحضور الجاهز في اللجنة.