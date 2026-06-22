قد تكون الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على بعد بضعة أشهر فقط، حسبما حذرت Five Eyes

حذرت وكالات استخبارات غربية اليوم من إمكانية استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي القوية لشن هجمات إلكترونية في غضون أشهر، مما يعرض الحكومات والشركات لخطر أكبر.

حذر قادة وكالات الأمن السيبراني Five Eyes، التي تضم المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، اليوم من أن نماذج “الذكاء الاصطناعي الحدودي” ستشكل خطرًا أكبر على الأمن السيبراني مما كان متوقعًا.

وقالت الوكالات في تحذير غير مسبوق: “إن الوتيرة السريعة لتطوير الذكاء الاصطناعي الحدودي تعني أن افتراضات المخاطر السيبرانية يمكن أن تصبح قديمة في غضون أشهر، وليس سنوات. يجب أن نتحرك قبل أن نكون مستعدين للتكيف ومواجهة التهديدات المتطورة”.

وتعكس نصيحتهم المخاوف من أن الدول المعادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق بسرعة بقدرات الذكاء الاصطناعي التي طورتها الولايات المتحدة والمتاحة للمنظمات في أوروبا، مما يمنحها قدرات سيبرانية هجومية متقدمة بكثير عن اليوم.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار اتخذته حكومة الولايات المتحدة بحظر استخدام اثنين من نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا لشركة Anthropic، وهما Claude Mythos وFable، من قبل المواطنين الأجانب، مشيرين إلى أن تصديرهم يمثل خطرًا على “الأمن القومي”.

يحذر بيان Five Eyes من أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أحد الاعتبارات المستقبلية للأمن السيبراني ولكن المخاطر موجودة بالفعل.

“من المتوقع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي الحدودي توقعات الصناعة الحالية، مما يؤدي إلى إحداث تحول جذري في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية. ويقول التقرير إن الجدول الزمني ليس سنوات، بل أشهر”.

وتحث مجموعات العيون الخمس قادة الأعمال على الذهاب إلى ما هو أبعد من التوصيات المتكررة لبناء أنظمة آمنة وبناء القدرة على الصمود ضد الهجمات السيبرانية، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز دفاعاتهم السيبرانية.

ويقولون: “يستخدم الخصوم بالفعل الذكاء الاصطناعي للتحرك بشكل أسرع وأكثر فعالية. ويجب على المدافعين أن يفعلوا الشيء نفسه”.

ويضيف الإشعار: “يمكن للمؤسسات التي تدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية اكتشاف نقاط الضعف في وقت مبكر، وتحسين جودة البرامج، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة بشكل أسرع للحوادث – مما يقلل من تكلفة الحوادث وتأثيرها”.

تقول منظمة العيون الخمس إن الوتيرة السريعة لتطوير الذكاء الاصطناعي الرائد تعني أن افتراضات المخاطر السيبرانية يمكن أن تصبح قديمة في غضون أشهر، وليس سنوات. “يجب علينا أن نتحرك من قبل وأن نكون مستعدين للتكيف ومواجهة التهديدات المتطورة”.

يجب على مجالس إدارة الشركات والمديرين التنفيذيين التأكد من أن شركاتهم قادرة على الصمود في مواجهة التهديدات السيبرانية، والتأكد من ثقتهم في أن الضوابط المطبقة ستعمل أثناء وقوع حادث سيبراني حقيقي.

وجاء في التحذير أن “الانتهاكات ستحدث. والاستعداد يساعدك على احتوائها بسرعة ومنع تصعيدها إلى أزمات تشغيلية ومالية كبرى”.

وقال ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني التابع لـ GCHQ، والذي نشر الاستشارة مسبقًا لأعضاء Five Eyes الآخرين إن القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تعني أن هناك حاجة إلى “تغيير تدريجي” في الدفاع السيبراني الجماعي.

“إن موقفنا المشترك مع شركائنا الدوليين بشأن ما يعنيه الذكاء الاصطناعي الحدودي للأمن السيبراني واضح: التطورات الأخيرة تعمل على تغيير مشهد التهديدات العالمية، ومن الأهمية بمكان أن يواكب المدافعون ذلك.

وأضاف: “من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يعمل كل عضو في أي مؤسسة، بدءًا من مجلس الإدارة إلى مكتب تكنولوجيا المعلومات، لتحقيق مهمة مشتركة: الحفاظ على عالمنا عبر الإنترنت آمنًا من أولئك الذين قد يضرون به”.