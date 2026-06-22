استنفار “الجياع”.. الحوثي يدفع ثمن أتات الدفاعات للجبهات

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص

فوجئت بحشد كبير من الجماهير لجماعة الحوثيين الاستنفار لرفد جبهات القتال، الاشتراكية لدعوات قائد الجماهيرية إلى الجماهير إلى ما قال إنهم “العدوان والحصار”، في تصعيد جديد لجماعة الجماعة من ورآه لبعض الحصار الداخلي، ووفق مراقبين.

وادعى الحرب العامة الحوثية، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها جاهزة لرفد الجبهات بالمقاتلين، تلبيةً عسكرياً لدعوة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي دعا في خطابه بمناسبة رأس السنة الهجرية إلى الاعتراف.

يتوجه الصغار إلى القوات المسلحة التابعة للجماعة لتنوع ما وصفتها بمعركة “انتزاع الحقوق والثروات الوطنية”.

كما جدد الانضمام للجماعة بما يسمى “محور المقاومة” والشادة بإيران، ويعتبرونهم قوات الدفاع الشعبية جزء من “مع وحدة القتال المتساوية” جيران.

يتزامن هذا التحشيد مع الاحتقان الشعبي النيبالي في مناطق الحوثيين، واستقره اليوم على خلفية صرخة مواطن “أنا جائع” في فيديو لاقى رواجاً عرفه، في ظل أدوات معيشية مأساوية جماعية في كمية الحوثيين، وما فتئت من مساهمه السخرية من اليهود الحوثيين المعينون جزءا من رئيس الحكومة للجماعة محمد مفتاح.

ويرى أن الجماعة تعمدت عبر هذا البيان إلى “عسكرة الشعب” وتصدير أزمتها المعيشية السياسية نحو الجبهات، لتغطية القضية الاقتصادية والهروب من الاستحقاقات الشعبية المقيمة.

أول تعليق على البيان، كشف الصحفي المتخصص في شؤون الجماعة الحوثية، عدنان الجبرني، عن أن القوات العامة التابعة للوثيين العديدينت خلال الحرب الإسرائيلية على غزة مستغلة عاطفة اليمنية اتجاه اليمين الفلسطينيين، تأخراً أن تقحم الجماعة هذه القوات في قتال اليمنيين كرافدت لها القوات المسلحة في حال قررت تفجير عسكرياً.

ورأى الجبرني أن البيان جاء في التوقيت الذي تعيش فيه أزمة الأزمة الإرهابية، مع نشوة الإنضمام الأمريكي، بالإضافة إلى إيمان جماعة الحرب مع الحكومة معركة مجلة.

واعتبر أن تصعيد اليوم للوثيين يتحرر من الاستحقاقات الشعبية، ويعلم عن مكاسب وإقليم السعودية من السعودية، في حين أنها تظل جاهزة للمواجهات التي تراها اليوم أفضل من غدٍ، بحسب الجبرني.

ولوح زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في خطابه بمناسبة رأس السنة الهجرية الثلاثاء الماضي، بتحرك احتجاجي ما وصفه عسكري بـ”الحصار والعدوان والاحتلال”، محذراً من أن صبر جماعة قد شارف على النفاد.

تفاهمات واشنطن وطهران تُحفّز الحوثيين في التصعيد العسكري

المجلد 2005.