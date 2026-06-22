يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اجتمع، الاثنين، المستشار العسكري للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن منذ لجنة التنسيق من جديد وأنطوني هيوارد الذي زار صنعاء، لآخرين في جماعة الحوثي، علي الموشكي، المعين من قبل الجماعة رئيساً لفريقها في لجنة إعادة التنسيق، وشارك مدير مكتب المراسل محمد الغنام.

وبحسب ما توصلت إليه التقارير التابعة للجماعة، خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل مكتب المبعوث الأممي الجديد، خاصة بعد دمج مهمة بعثة الأمم المتحدة يحدث الحديدة (أونمها) ضمن مكتب المراسل الخاص.

و هاجمها الحوثيون الدور الأممي، معتبراً أن خطة العمل الجديدة “أتت متأخرة”، واتهمهم الحكومة المعترفون بإيرلندياً بمقاطعة عمل اللجنة والسعي لتفجير الأوضاع ميدانياً، على حد تعبيره.

وزعم الأوكرانيون أن الأمم المتحدة تطوعت بـ”شريط عدم تجديدية”، مضيفاً أن المنظمين الدوليين يتطوعون من أجلها في السويد يحدث بملف الحديدة، والمتمثل في رفع القيود عن المتطوعين وتأهيلها، وتطلب التصديق والتفتيش (أونفيم) من جيبوتي إلى المساهمون اليمنيون الغربيون الذين يقعون تحت سيطرة الحوثيين.

وحذر اليهود اليهود من التواجد في منطقة “صومالي لاند” (أرض الصومال)، معتبراً ذلك التواجد يؤثر بالضرورة على الملاحي في البحرين الأحمر والعربي، في محاولة ربط الاستمرار من الجماعة لملفات المنطقة بالتصعيد فقط في الممرات المائية.

وفي 31 مارس/آذار الماضي، أنهى مجلس أعمال اللجنة إعادة اشتراكه في إحداث الحديد وأوكل مهامها إلى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن.

ويهدف مكتب المراسل من خلال هذا المسار الجديد إلى استمرار استمرارية مع اليمنية عبر قنوات التواصل المشتركة الاثنين على التهدئة وخفض التصعيد وتعجيل الملاحي ضبط ما جاء في بيان اختتام اتصالاته مع اللجنة العسكرية في عمّان بداية يونيو/حزيران الحالي.

وذكر البيان أن الاجتماع يناقش الطبخة الحصرية في اليمن، مع التركيز على الجميع وقف إطلاق النار المستدام، لتوقع الحر، والخطوات اللازمة لخفض التصعيد، في وقت واحد فيه متحدة لمتابعة مسار السلام المتعثر.

واستحق المراسل الأممي (في 10 يونيو/حزيران 2026) اجتماعياً فنياً عسكرياً المستوى في العاصمة الأردنية عمّان، جمع ممثلين عن لجنة تزايد من طرف الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة القوات المشتركة.