الرئيس التنفيذي لشركة nLighten Dawn Childs يتحدث عن مراكز البيانات والسيادة

يُظهر تجديد nLighten الذي تبلغ تكلفته 15 مليون جنيه إسترليني لمركز بياناتها في بريستول أن قسمًا واحدًا من السوق يضع رهاناته على بنية تحتية صغيرة نسبيًا تستهدف عملاء محليين محددين ذوي خبرة كبيرة في التكنولوجيا.

بعد إطلاق منشأة Aztec West، تحدثنا إلى الرئيس التنفيذي لشركة nLighten Dawn Childs، الذي يتمتع بخلفية في العمل لدى National Grid وفي تطوير مراكز البيانات وعملياتها. إنها بطلة قوية للنساء والشباب في مجال الهندسة.

تحدثت إلى Computer Weekly حول الحقائق العملية لسوق المملكة المتحدة، والانفصال بين طموحات نمو الذكاء الاصطناعي للحكومة (AI) وتوافر الطاقة في المناطق ذات الشبكة المحدودة، والمخاوف المتعلقة بسيادة البيانات، والقيود الفنية لتعديل العقارات التجارية القديمة لرفوف وحدة معالجة الرسومات عالية الكثافة (GPU).

لقد قدمت مؤخرًا أدلة إلى لجنة التدقيق البيئي بشأن سياسة منطقة نمو الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة. ما هو برأيك خط الأنابيب الواقعي لقدرة مراكز البيانات، في ضوء توقعات الحكومة؟ إن توقع الحكومة بالحصول على عدة جيجاوات هو مجرد هراء. وبما أن الطاقة في المملكة المتحدة تكلف ما يقرب من أربعة أضعاف تكلفتها في بلدان الشمال الأوروبي أو الولايات المتحدة، فإن تشغيل منشأة بقدرة 100 ميجاوات هنا سيكلف ربع مليار جنيه إسترليني أكثر سنويا من الطاقة. ومن بين 119 تطبيقًا قيد التخطيط حاليًا أو قيد الإنشاء، سنرى بشكل واقعي حوالي 2 جيجاوات فقط تصل إلى السوق بحلول منتصف العقد المقبل، وليس 50 جيجاوات. النمو الذي نحصل عليه هنا سيكون عضويًا أو سياديًا بحتًا.

كيف يختلف نموذج أعمال البيع بالتجزئة عن التطوير واسع النطاق في ظل هذه القيود؟ في مواقع البيع بالتجزئة، يتعين علينا “البناء وسوف يأتون” لدعم النظام البيئي المحلي. لا يمكنك الانتظار حتى يصطف العملاء. وفي المقابل، فإن السوق ذات الحجم الكبير مختلفة. وهذه مرافق بقيمة مليار جنيه؛ لن يقوم المشغلون ببدء أعمال البناء في موقع بقدرة 100 ميجاوات على أمل استئجاره – فهم ينتظرون حتى يحصلوا على عميل رئيسي لمشروع بناء يناسبهم.

ما الذي يدفع المؤسسات إلى العودة إلى مراكز البيانات الطرفية، وكيف تتناسب سيادة البيانات مع هذا التحول؟ قبل عقد من الزمن، كانت هناك عملية ترحيل هائلة خارج مقر العمل إلى مراكز البيانات الأكبر ثم إلى السحابة. الآن نشهد حركة العودة إلى الحافة. تشعر الشركات بالقلق إزاء قانون السحابة الأمريكي وترغب في الاحتفاظ ببياناتها فعليًا ضمن ولايتها القضائية المحلية. باعتبارنا شركة يقع مقرها الرئيسي في أوروبا، فإننا نقدم حوسبة محلية ذات سيادة ومترابطة ومتصلة لا يمكن للاعبين العالميين مضاهاتها. “من 119 [UK datacentre] التطبيقات التي هي قيد التخطيط حاليًا أو قيد الإنشاء، سنرى بشكل واقعي حوالي 2 جيجاوات فقط تصل إلى السوق بحلول منتصف العقد المقبل، وليس 50 جيجاوات. داون تشايلدز، ن لايتن

إذا كانت هناك برامج أمريكية في خوادمك، أو تبعيات للمعدات العالمية، ألا تظل هناك مخاطر مستترة بغض النظر عن المكان الذي يقع فيه المقر الرئيسي للمنشأة؟ إن مفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي غير محدد المعالم. لا يمكنك أبدًا الابتعاد تمامًا عن سلسلة التوريد العالمية. والأمر متروك للشركات لتحديد متطلباتها السيادية وبذل العناية الخاصة بها. ومع ذلك، فإن الشراكة مع شركة يقع مقرها الرئيسي في أوروبا تعني أن أعباء العمل لا يتم تحويلها باستمرار عالميًا لتحقيق الكفاءة، وهذا يمنحك إحساسًا أكبر بالتحكم.