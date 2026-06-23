مسؤول حضرموت تعتبر كمية كبيرة من الإيرادات الجمركية لدعم التنمية في المحافظة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وشدد على عضو مجلس الرقابة المستقلة ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الثلاثاء، أهمية الرعاية الصحية الأساسية بكمية كبيرة ومتنوعة من الرسوم بما في ذلك دعم التنمية السليمة للخدمات في التركيز.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة المكلا مدير عام مكتب المدعي العام بساحل حضرموت عمر عبدالرحمن باعييس، مدير جم عامرك ميناء المكلا حبشي عبد نصيب، ونجح ما فاز به المكتب الإعلامي للمحافظة.

وتلع الخنبشي خلال اللقاء على سير العمل في المرحلة الابتدائية ومستوى الحصول على الحصول على المتخذة لتسهيل حركة البضائع والتبادل عبر المنافذ التجارية بالمحافظة.

تلتزم بالموافقة على عدة مضاعفة من الالتزام وتحصيل الإيرادات المستحقة لحدود القوانين والقوائم النافذة، وكل ما يهمها بشكل حاسم لدعم التنمية وتحسين تقديم الخدمات في مديريات مختلفة باستمرار.

كما دعا إلى رفع مستوى الأداء الإداري والفني في الصيدلانية الصيدلانية وتوصيات التقارير والتحصيل المالي للموارد العامة وكسب محلي، بما في ذلك المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية بشكل محدد.

مبادرة الخنبشي حريصة السلطة المحلية على تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والتجاريين والتدابير البسيطة المتعلقة بحركة البضائع المقدمة من المنافذ البرية ومينا المكلا، بما في ذلك زيادة النشاط التجاري وتشجيع الاستثمارات.

ذات أهمية خاصة بالنسبة للخيارات البديلة للتحديات التي قد تواجه العمل الجاد، بما يتناسب مع التدابير الفعالة بين التدابير الفعالة للتحديات الاقتصادية الوطنية.