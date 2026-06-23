وفاة النجم الأولمبي 24 عاماً بعد أن صدمته سيارة في حادث مروع | أخرى | رياضة

توفي لاعب أولمبي مرتين بشكل مأساوي عن عمر يناهز 24 عامًا بعد أن صدمته سيارة. تعرضت دينيسا بارانكوفا لحادث سير مدمر عندما اصطدمت بها سيارة. صنعت رامية السهام الموهوبة التاريخ لبلادها، حيث أصبحت أول رياضية سلوفاكية تتأهل لدورة الألعاب العالمية.

مثل دينيسا سلوفاكيا في كل من أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024. أصيب العالم الرياضي بالصدمة بعد وفاتها المفجعة يوم الاثنين. خلال مسيرتها المهنية القصيرة والمتميزة، حصلت على الميدالية الذهبية الفردية المرغوبة في دورة الألعاب العالمية لعام 2025 في تشنغدو، الصين.

صدمت سيارة رامي السهام في شارع أوسوسكيهو في بيترشالكا، براتيسلافا، في 21 يونيو/حزيران. وتم نقلها إلى مستشفى كراماري، حيث توفيت في اليوم التالي.

ووفقاً للتقارير، اصطدم رجل يقود السيارة بفتاة تبلغ من العمر 11 عاماً ولاعب أولمبي يبلغ من العمر 24 عاماً بعد أن خلط السائق بين دواسة الوقود والفرامل. وأكدت الشرطة السلوفاكية أن التحقيق جار الآن.

وأصيبت الفتاة بجروح في الصدر والرأس بالإضافة إلى كسر في عظم الفخذ، بينما كانت الإصابات التي لحقت ببارانكوفا قاتلة.

لقد تعرض زوج الأولمبية، فلاديمير هربان جونيور، وعائلتها للدمار التام بسبب المأساة. قال متحدث باسم الألعاب العالمية: “يشعر الاتحاد الدولي للألعاب العالمية بحزن عميق عندما علم بالوفاة المأساوية لدينيسا هوربان بارانكوفا، الحائزة على الميدالية الذهبية في الرماية الميدانية – Recurve في دورة الألعاب العالمية 2025 في تشنغدو. كانت تبلغ من العمر 24 عامًا.

“كانت دينيسا واحدة من ألمع المواهب في الرماية. لقد شاركت في الألعاب الأولمبية مرتين وممثلة سلوفاكيا الفخورة، وجسدت روح الألعاب العالمية – التميز والعاطفة والتفاني.

“كانت ميداليتها الذهبية في تشنغدو في أغسطس الماضي بمثابة لحظة من التألق الخالص احتفلت بها عائلة الألعاب العالمية بأكملها بجانبها، وستظل إلى الأبد جزءًا من إرث TWG 2025.

“إن خسارتها، في ظل هذه الظروف المفاجئة والمأساوية، تركت المجتمع الرياضي العالمي في حالة من الصدمة والحزن.

“بالنيابة عن IWGA وأسرة الألعاب العالمية بأكملها، نتقدم بأحر تعازينا لزوجها وعائلتها وزملائها في الفريق وكل من حظي بشرف معرفتها وحبها.

“نحن نقف مع الجمعية السلوفاكية للرماية والمجتمع الرياضي السلوفاكي في هذه اللحظة من الحزن الشديد.”

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