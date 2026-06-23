لم يكن الدماغ أبدًا مجرد نموذج لغوي

لقد بنينا شيئًا استثنائيًا، وقد أخطأنا بالفعل في اعتباره الوجهة.

إن النماذج اللغوية الكبيرة هي الأدوات المعرفية الأكثر إثارة للإعجاب التي أنتجتها البشرية على الإطلاق. إنهم يقرؤون ويكتبون ويفكرون ويجادلون بطلاقة لا تزال تبدو غريبة. لكن الطلاقة ليست ذكاءً. يمكن لعازف البيانو الأصم أن يقرأ المقطوعة الموسيقية بشكل مثالي ولا يسمع الموسيقى أبدًا. وهذا هو ما وصلنا إليه تقريبًا مع الذكاء الاصطناعي اليوم، والمرافق غير العادية بقناة واحدة، والوهم المتزايد بأن القناة هي الكل.

لم يكن الدماغ نموذجًا للغة أبدًا. إنه محرك اندماجي.

في كل لحظة استيقاظ، يستوعب جهازك العصبي العشرات من تدفقات البيانات المتزامنة، وزاوية الضوء عبر النافذة، وحبوب السطح تحت أطراف أصابعك، والميل الطفيف في أذنك الداخلية الذي يخبرك بأن الأرض غير مستوية، والصوت المحيط الذي يخبرك بأن الغرفة فارغة قبل أن تسجلها بوعي. ولا يوجد أي من هذه التيارات هو المسيطر. يتم ترجيحها وإسنادها بشكل مستمر ودمجها في نموذج واحد متماسك لمكان تواجدك وما يحدث وما يهم. أنت لا تختبر العالم بحاسة واحدة في كل مرة. يمكنك تجربة كل ذلك مرة واحدة، والتكامل هو الذكاء.

نماذج اللغة الكبيرة لم تكن خطأ لقد تم بناء السنوات الثلاث الأخيرة من تقدم الذكاء الاصطناعي بالكامل تقريبًا على النص. لم يكن هذا خطأ، فاللغة هي أكثر أنواع المعرفة البشرية كثافة لدينا، وقد أدى التنقيب فيها إلى إنتاج معجزات حقيقية. لكن المجال بدأ يهلوس بأن تحجيم النص هو الطريق إلى الذكاء العام. ليس كذلك. هذا هو الطريق إلى الإكمال التلقائي الأفضل. إكمال تلقائي رائع ومذهل في بعض الأحيان، ولكن الإكمال التلقائي مع ذلك. القصة الأكثر إثارة للاهتمام، والتي بالكاد يتم سردها في الصحافة المالية والتكنولوجية السائدة، هي ما يحدث على الحواف. تقوم الشركات بتدريب النماذج على البيانات الجدولية، وبناء أنظمة تستخرج الإشارة من الواقع الرقمي المنظم للعالم بدلاً من سطحه اللغوي. ويتدرب آخرون على الفيديو، ويتعلمون فيزياء كيفية تحرك الأشياء وسقوطها وتفاعلها بطرق لا يمكن أبدًا تشفير النص بشكل كامل. وتقوم شركات الروبوتات بتجميع آلات مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأجهزة استشعار صوتية اتجاهية، وأجهزة استشعار بصرية عالية الدقة، وهي أنظمة تتنقل في الفضاء المادي بحواس أكثر وظيفية من تلك التي يستخدمها جندي بشري في بيئة متدهورة. سوف يستمر حل هذه الحواس الاصطناعية في التحسن وبسرعة.