يمن مونيتور/قسم الاخبار

قال الأمين العام تمامًا أنطونيو غوتي الثلاثاء، يجب على العالم أن يقرر “بشكل أكثر إلحاحا” وأصبح من الاحترار المناخي، ودعا إلى وقود الأحفوري غير “السبب تريجراي المدمّر” وراء أزمات الطاقة والمناخ.

وقال غوتيريش في خطاب أمام مؤتمر في لندن “لم يعد بإمكاننا الاعتماد على نظام قائم على الوقود الأحفوري يغذي كل أزمة المناخ وأزمة الطاقة”.

(أ ف ب)