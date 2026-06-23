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غوتيريش يحضّر العالم على بحكم الضرورة بشكل عاجل بسبب الاحترار

AbdHassan23.06.2026
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غوتيريش يحضّر العالم على بحكم الضرورة بشكل عاجل بسبب الاحترار

يمن مونيتور/قسم الاخبار

قال الأمين العام تمامًا أنطونيو غوتي الثلاثاء، يجب على العالم أن يقرر “بشكل أكثر إلحاحا” وأصبح من الاحترار المناخي، ودعا إلى وقود الأحفوري غير “السبب تريجراي المدمّر” وراء أزمات الطاقة والمناخ.

وقال غوتيريش في خطاب أمام مؤتمر في لندن “لم يعد بإمكاننا الاعتماد على نظام قائم على الوقود الأحفوري يغذي كل أزمة المناخ وأزمة الطاقة”.

(أ ف ب)

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AbdHassan23.06.2026
6
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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