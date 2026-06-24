شعبموت حضر يكتسح تضامن المحويت بـ13 هدفاً ويدخل إلى دور الـ32

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

هل حصل فريق الشعب حضرموت على دور الـ32 من بطولة كأس الجمهورية، حيث حقق فوزاً كاسحاً على التضامن المحويت بنتيجة 13-0، في المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، على ملعب الشهيد الظرافي في صنعاء، مسجلاً نتيجة أكبر في دور التأهيل للبطولة.

ويفترض شعب حضرموت أفضليته منذ بداية الاجتماع، منهياً الشوط الأول متقدماً بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يستمر في تفوقه في الشوط الثاني ويحقق أهدافاً أخرى.

وأخذوا على تحقيق أهداف الشعب حضرموت كل من عمر هديب الذي نجح في تحقيق أربعة أهداف، وفاز بأهداف ثلاثية، وبعد ذلك سجل هدفاً واحداً كل من هشام بلابل، وبكري باحفي، وحسين بن سلمان، وهمدان بن عون، والخضر الدوح، واز عبدالهادي.

المشاركات العريض، انضم إلى شعب حضرموت إلى دور الـ32 من البطولة، حيث سيواجه فريق الحسيني لحج في الدور المقبل.