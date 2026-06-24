CW@60: النضال من أجل العدالة – مرتين

في 22 سبتمبر 1966، تم نشر العدد الأول من أول صحيفة أسبوعية متخصصة في التكنولوجيا في العالم – وتعد مجلة Computer Weekly اليوم أقدم مجلة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة المتحدة. ما هو أكثر شيء تغير بالنسبة لك منذ ذلك الحين؟ هنا، يتأمل اللورد جيمس أربوثنوت في الدور الذي لعبته الصحافة في مجلة كمبيوتر ويكلي في مسيرته البرلمانية.

كان جوناثان تابر وريك كوك من أفضل طياري القوات الخاصة في عالم طائرات الهليكوبتر. كانوا يطيرون من طراز Chinook ZD576 في عام 1994 عندما تحطمت على Mull of Kintyre.

لقد كان خبراً ضخماً – ليس فقط فيما يتعلق بالمأساة الإنسانية. أثارت قضايا حول أيرلندا الشمالية والجيش الجمهوري الإيرلندي، وحول الاستخبارات السرية، وحول المشتريات الدفاعية وشراء طائرات بوينغ من الولايات المتحدة.

لكن أجهزة الكمبيوتر؟ لا يزال يبدو غريبًا أن المجلة التي كان لها دور فعال في إجراء العديد من التحقيقات حول الحادث، ونتيجة لذلك تغيير حكم الإهمال الجسيم ضد تابر وكوك، كان ينبغي أن تكون مجلة Computer Weekly.

لكن توني كولينز، صحفي كمبيوتر ويكلي الذي تابع قصة إجهاض العدالة للطيارين بمثابرة غير عادية ومعرفة وتعاطف، حصل على ترخيص من كمبيوتر ويكلي للعمل على شيء لم يكن أجره المعتاد.

وعندما اتصل بي جون كوك، والد ريك، ليطلب مني إعادة النظر في آرائي بشأن الحادث – كنت وزيراً للدفاع واتخذ موقف وزارة الدفاع – كان كولينز هو من أقنعني بأن الطيارين عوملوا بالفعل بشكل خاطئ وفقاً لقواعد سلاح الجو الملكي البريطاني.

لقد شاركت في الحملة التي بدأها اللورد تشالفونت وقمنا بجمع فريق من البرلمانيين وغيرهم لتحقيق استعادة العدالة. استغرق الأمر 16 عامًا، لكننا وصلنا إلى هناك، حيث كشف كولينز عن حقائق وعمليات وحجج جديدة على طول الطريق. لقد واجه قوة شركة بوينغ وحكومة الولايات المتحدة وحكومة المملكة المتحدة ولم يكن شجاعًا – بل بدا وكأنه يستمتع بذلك.

لذلك أخذت مجلة Computer Weekly على محمل الجد. وبعد ذلك، في أبريل/نيسان 2009، أخبرني أحد أعضاء المجلس المحلي في دائرتي الانتخابية عن حالة جو هاميلتون، وهو مدير فرعي لمكتب البريد في دائرتي الانتخابية.

أخبرني أن ريبيكا طومسون من Computer Weekly كانت تكتب مقالًا عن خطأ في نظام كمبيوتر Horizon التابع لمكتب البريد. التقيت بجو، أكثر شخص يمكن تصديقه في العالم، وبمرور الوقت اكتشفت أن هناك الكثير من أمثالها.

اتضح بعد ذلك أن توني كولينز هو الذي وضع طومسون في القصة. لقد أخبرتني هذه الحقيقة وحدها أن الأمر يستحق المتابعة، وهكذا بدأت حملة أخرى، واستغرق حلها وقتًا طويلاً مرة أخرى، ولكنها وصلت إلى هناك (أكثر أو أقل) في النهاية.

“واصلت مجلة كومبيوتر ويكلي ضغوطها المستمرة من خلال تغطية فضيحة مكتب البريد على أساس أسبوعي في بعض الأحيان” جيمس أربوثنوت

ومرة أخرى، جاءت مجموعة من البرلمانيين خلف آلان بيتس الرائع للنضال من أجل العدالة. يشترك بيتس في العديد من صفات كولينز – المثابرة العنيدة، والإتقان الفني، والتألق التنظيمي، والرؤية الإستراتيجية، بالإضافة إلى العقلية الدموية المطلقة.

مرة أخرى، واصلت مجلة Computer Weekly ضغوطها المتواصلة من خلال تغطية فضيحة مكتب البريد على أساس أسبوعي في بعض الأحيان. لقد كشف كارل فليندرز عن أشياء لم يعرفها أحد، واحتفظ بكنز من المواد التي توثق تفاصيل هذه القصة الفظيعة.

وقد انضم آخرون – نيك واليس، وريتشارد بروكس من شركة برايفت آي، وواحد أو اثنين (عدد قليل للغاية) آخرين – ولكن مجلة “كمبيوتر ويكلي” هي التي بدأت الحملة وحافظت على الزخم.

لذا يبلغ عمر مجلة Computer Weekly الآن 60 عامًا. يا له من الماس.

جيمس أربوثنوت، بارون أربوثنوت من إدروم، كان عضوًا في البرلمان عن حزب المحافظين من عام 1987 إلى عام 2015، قبل أن يصبح ندًا مدى الحياة في مجلس اللوردات. وهو عضو في المجلس الاستشاري للتعويضات في شركة Horizon.

صورة جيمس أربوثنوت © House of Lords / تصوير روجر هاريس.