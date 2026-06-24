تطلق GSMA قواعد اللعبة التنظيمية العالمية للأقمار الصناعية

مع توسع الخدمات الساتلية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) عالميًا والبدء في استكمال شبكات الهاتف المحمول الأرضية وشبكات النطاق العريض، أطلقت الهيئة العالمية لتجارة الاتصالات المتنقلة (GSMA) دليلاً مصممًا لمساعدة صناع السياسات على تطوير أطر سياسية واضحة ومتسقة وجاهزة للمستقبل لقطاع الاتصال عبر الأقمار الصناعية الذي يتطور بسرعة.

ال قواعد اللعبة التنظيمية للأقمار الصناعية يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم إطار منظم للحكومات لتحديث تنظيم الأقمار الصناعية بطرق يقال إنها قادرة على دعم الاحتياجات المجتمعية وحماية المستهلكين وتشجيع الاستثمار في الجيل القادم من شبكات الاتصالات.

وفي شرح أسباب إنشاء الدليل، تعتقد جمعية GSMA أنه عندما يتعلق الأمر بمشغلي شبكات الهاتف المحمول، فإن اللوائح الحالية توفر عادةً ضمانات كافية. وشدد على أنه لا توجد تكنولوجيا اتصال واحدة يمكنها أن تلبي كافة احتياجات المجتمع في مجال الاتصالات على المدى الطويل.

وبدلاً من ذلك، ترى الجمعية العالمية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) أن المجتمعات الرقمية المرنة والشاملة تتطلب أشكالاً متعددة من الاتصال تعمل معًا، بما في ذلك شبكات الهاتف المحمول والثابت وشبكات الأقمار الصناعية. وأضافت أن الأطر التنظيمية تحتاج بالتالي إلى التطور لمعالجة جميع خدمات الاتصال بشكل متسق، مما يضمن حصول المستخدمين على حماية ومزايا قابلة للمقارنة بغض النظر عن كيفية تقديم الخدمات.

ومع استمرار تطور وتوسع خدمات الأقمار الصناعية، تعتقد رابطة GSMA أن الأساليب التنظيمية المنسقة والتطلعية ستكون ضرورية لإطلاق الفوائد الكاملة لاتصالية الجيل التالي للمستهلكين والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وسيسعى هذا الدليل إلى تقديم إرشادات عملية يستطيع صناع السياسات التكيف معها مع ظروفهم الوطنية. وهي مصممة لدعم التنظيم المحايد من الناحية التكنولوجية مع تعزيز قدر أكبر من الاتساق في النتائج التنظيمية عبر الأسواق.

ويركز الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Access Partnership العالمية الاستشارية، على خدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية الناشئة وخدمات الاتصال المباشر بالجهاز (D2D) التي يتم تقديمها مباشرة إلى المستخدمين النهائيين دون شراكات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول، حيث غالبًا ما تترك الأطر التنظيمية الحالية فجوات.

ومع إدراك رابطة GSMA لاختلاف الأطر التنظيمية بشكل كبير بين البلدان، فقد شددت على أن قواعد اللعبة لن تصف نموذجًا واحدًا يناسب الجميع. وبدلا من ذلك، المقصود منه توفير إطار مرن يمكن للجهات التنظيمية تكييفه بما يتناسب مع الأولويات الوطنية في حين يساعد في الحد من التشتت وتعزيز قدر أكبر من المواءمة الدولية.

وقالت ميكايلا أنجونيوس، رئيسة السياسات والتنظيم في رابطة “جي إس إم إيه” في هذا السياق: “نظراً لأن الاتصال عبر الأقمار الصناعية أصبح جزءاً متزايد الأهمية من مشهد الاتصالات العالمية، فإن لدى صناع السياسات فرصة لإنشاء أطر تنظيمية مناسبة للمستقبل”.

وقالت: “الاتصال ليس خيارًا بين الشبكات الأرضية وشبكات الأقمار الصناعية”. “إن تلبية احتياجات المواطنين والشركات والحكومات تتطلب نظامًا بيئيًا متنوعًا ومتكاملًا للاتصال. ولذلك يجب أن يكون التنظيم محايدًا من الناحية التكنولوجية ويركز على تقديم نتائج متسقة للمستهلكين والمجتمع، بغض النظر عن كيفية تقديم الخدمات.”

وبالنظر إلى قضايا تنظيمية محددة، حدد الدليل ما قال إنها ثمانية ركائز تنظيمية رئيسية يجب على صناع السياسات مراعاتها عند تطوير أو تحديث أطر الخدمة الساتلية:

قواعد التأسيس المحلية؛

الأمن القومي؛

حماية المستهلك والتدابير التشغيلية؛

متطلبات البنية التحتية والمرافق؛

نشر محطة المستخدم النهائي؛

الاعتبارات المالية؛

خدمات الطوارئ والسلامة العامة؛

التنفيذ.

وشددت رابطة “جي إس إم إيه” أيضًا على أن التوجيهات سترتكز على مبادئ الشفافية والتكافؤ التنظيمي والتنسيق والتعاون والابتكار المتوازن. وتهدف هذه المبادئ معًا إلى دعم اليقين التنظيمي وتشجيع الاستثمار وتعزيز ثقة المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة عبر النظام البيئي للاتصالية الأوسع.