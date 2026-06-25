عزوف طلاب المدارس في مناطق الحوثيين لخفض التكاليف

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص

أصدر الجماعة الحوثيين قراراً بخفض مقبولية الطلاب في الثانوية العامة بالجامعات الحكومية والأهلية الحفلة الجديدة 1448 هـ (2026 م)، في مناطق باستثناءها.

ساهم في تنظيم الطلاب الجدد في المناطق المتنوعة لسيطرة الجماعة، ووصفه بأنه غير عضو في قطاع التعليم العالي وعزوف طالب عن الالتحاق بالدراسة الجامعية.

ووفقاً للوثيقة حصلت عليها “يمن مونيتور”، حصلت على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها بإيرلندياً)، وقد أقرت الجماعة تعديل “معايير لا يمكن تعديلها” نتيجة لما فضله بـ “انخفاض ومراقبة التسجيل والقبول في معظم التخصصات مقارنة أماعوام الحاليين”.

وحددنا إجراءات جديدة لأخذ الطب العام في الجامعات الحكومية والأهلية – بما فيها كليات القمة- عند مستويات دنيا لم تطبّقها الجامعات اليمنية منذ عقود.

حيث خُفِّض معدل القبول في كلية طب الأسنان والصيدلة إلى (80%) في النظام العام بالجامعات الحكومية، و(75%) في النظام الموازي، وهبط إلى (73%) و(72%) في الجامعات الأهلية (الخاصة)، بينما وصل في كليات التربية للعلوم الإنسانية والآداب إلى (58%) للعام العام، و(55%) للموازي، و(52%) للنفقة الخاصة، وهو ما يعني عملياً أي طالب ناجح في الثانوية العامة تدنى مستواه.

وفي أول رد فعل على التنظيم، شدد أكاديميون في حساباتهم على لوحات التواصل أن هذا القدر من الكفاءة والعزوفى غير مهم، معتبرين أن جامعة صنعاء -الجامعة الأولى والعرق في البلاد- شهدت ضعف الإقبال الذي هي عليه اليوم.

وتحدث الأكاديميون عن معاناتهم لتغطية المتخصصات والسياسات التدميرية في مصر التي تتجهها الجماعة في مناطق استكمالها.

كتب الدكتور رزين الرزين، وهو أكاديمية في كلية الإعلام في صنعاء، تعليقاً على الابتكار، أن الجامعات ازدحاماً شديداً وتزايداً يتزايد باستمرار في جميع دول العالم، في حين فرض جامعات عريقّة لتنزيل الابتكارات إلى حد “يمس بكرامة التعليم الأكاديمي”.

وتعرف في منشور على حسابه إلى العزوف عن الطب والهندسة والحاسوب، والتي رأت أنها “محصنة من عزوف” تطلب من الطلاب تلبية متطلبات العمل العلمي، قبل أن تصاب بالشلل -حد وصفه- نتيجة قطع المرتبات.