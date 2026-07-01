تمت إضافة إيذاء النفس والوميض الإلكتروني إلى قائمة الجرائم المتعلقة بالسلامة عبر الإنترنت

قامت Ofcom بتحديث قواعد الأضرار غير القانونية الخاصة بها وإرشاداتها حول كيفية قيام مقدمي الخدمات عبر الإنترنت بحماية مستخدميهم من محتوى “إيذاء النفس” و”الوميض السيبراني”، بعد تحديث قانون السلامة على الإنترنت (OSA) ليشمل كليهما كجرائم جديدة “ذات أولوية”.

أضافت الحكومة هاتين الفئتين الجديدتين إلى OSA في ديسمبر 2025، وستوضعان جنبًا إلى جنب مع قائمة تضم أكثر من 130 جريمة ذات أولوية – بما في ذلك الإرهاب، وبيع المخدرات أو الأسلحة غير المشروعة، والاعتداء الجنسي على الأطفال – والتي تعتبر “المحتوى والنشاط غير القانوني الأكثر خطورة وانتشارًا، والذي يجب على الشركات اتخاذ تدابير استباقية ضده”.

تقع الجرائم ذات الأولوية ضمن 17 مجموعة من الأضرار غير القانونية. ويعني التحديث أن “الترويج للانتحار أو تسهيله” سيتم دمجه مع “التشجيع أو المساعدة على إيذاء النفس بشكل خطير”، والذي كان في السابق جريمة غير ذات أولوية. ونتيجة لذلك، سيتم تقييم محتوى إيذاء النفس بنفس مستوى خطورة المحتوى الانتحاري.

تم تصنيف Cyberflashing كفئة جديدة من الأضرار غير القانونية، مما أدى إلى توسيع قائمة Ofcom إلى 18 مجموعة منفصلة.

يُطلب الآن من مقدمي الخدمات عبر الإنترنت تقييم مخاطر الفئات الجديدة للتأكد من أن إجراءات السلامة الخاصة بهم تقع ضمن لوائح “الجرائم ذات الأولوية”، ثم تطبيق تدابير السلامة الخاصة بـ Ofcom “لحماية المستخدمين من المحتوى والنشاط غير القانوني”.

تتضمن الإجراءات بشكل أساسي تحديثات إدارية، مثل التأكد من أن التتبع والتحليل يمكن أن يلتقط الومضات السيبرانية وإيذاء النفس، والتأكد من وجود سياسات الاعتدال ومعايير تحديد الأولويات التي تشمل الفئتين الجديدتين.

يُطلب من مقدمي الخدمات دمج تدابير السلامة هذه في دورات الامتثال الحالية، ولكن لديهم الحرية في اختيار كيفية تنفيذ التدابير اعتمادًا على خدماتهم.

وتخضع تعديلات Ofcom على القواعد الآن لموافقة البرلمان، وبالتالي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد اكتمال هذه العملية في وقت ما في خريف عام 2026.

التأثير على مقدمي الخدمة في مارس 2026، عقدت Ofcom مشاورة رسمية حول أفضل السبل لتحديث قواعد الممارسة والتوجيهات التنظيمية بعد إضافة المخالفتين ذات الأولوية. وفي معرض توضيحها لاستشاراتها، قالت Ofcom إن محتوى إيذاء النفس والانتحار يظهر بشكل مماثل عبر الإنترنت، مع وجود عوامل خطر مشتركة بين الفئتين. عند الإعلان عن تغييرات OSA، أضافت Ofcom أن التعرض لمحتوى إيذاء النفس عبر الإنترنت يمكن أن يزيد من احتمالية إيذاء النفس أو السلوك الانتحاري، في حين أن التعرض المتكرر “يساهم في تطبيع إيذاء النفس كآلية تكيف مقبولة”. أفاد مقدمو الخدمات، بما في ذلك Microsoft وLinkedIn وMiddle Tech Coalition، خلال المشاورة أن الجمع بين الفئتين من المتوقع أن يؤدي إلى “عملية تقييم مخاطر أكثر وضوحًا وفعالية وشمولاً واتساقًا في نشر عمليات التخفيف”. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى بعض التكاليف الإضافية والتأثيرات التشغيلية لمقدمي الخدمات، على الرغم من أن تقرير Ofcom قال إنه يتوقع أن تكون هذه التأثيرات محدودة. مع الوميض عبر الإنترنت، “يصف الناجون والضحايا تجربة الوميض عبر الإنترنت بأنها عدوانية وترهيبية وانتهاكية”، مع احتمال أن تكون النساء أكثر عرضة بثلاث مرات من الرجال ليكونن في الطرف المتلقي للوميض عبر الإنترنت. علقت شركة مايكروسوفت في مشاورة مارس/آذار بأن تقديم الومضات الإلكترونية كفئة منفصلة قد “يضيف التعقيد والازدواجية إلى تقييمات المخاطر”. بالإضافة إلى ذلك، سلط تحالف إنهاء العنف ضد المرأة الضوء على أن “الخوارزميات يمكن أن تحرك المحتوى المتعلق بالوميض السيبراني، والذي بدوره يؤدي إلى تطبيع هذا السلوك الضار”، لذلك تم توسيع إجراءات حظر المستخدم وكتم صوته لتقليل مخاطر الوميض السيبراني. ومع ذلك، أعرب بعض المستجيبين للاستشارات – بما في ذلك West Grid for Learning وتحالف إنهاء العنف ضد المرأة وIris Anticipa – عن قلقهم من أن الاقتراح “لن يكون له تأثير كبير على مقدمي الخدمات” ودعوا إلى اتخاذ تدابير إضافية في معالجة الوميض السيبراني. قالت Ofcom، ردًا على هذه التعليقات: “ما زلنا نرى أن التغييرات في المنتجات التنظيمية للأضرار غير القانونية سيكون لها تأثير كبير على سلامة المستخدم. “تشكل هذه التحديثات مجتمعة حزمة تعزز حماية المستخدمين من مخاطر الأذى الناجم عن الانتحار وإيذاء النفس والتهديدات السيبرانية. وهي مصممة لتحسين كيفية تحديد الخدمات للمخاطر وتقييمها والتخفيف من حدتها، ودعم تجارب المستخدم الأكثر أمانًا عبر مجموعة واسعة من الخدمات عبر الإنترنت.”