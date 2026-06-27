إدارة الموارد المالية تفجّر بشدة بين رئيس الحكومة اليمنية ومحافظ عدن

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

​تجّر خلاف بين الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في العاصمة المطر عدن، حول إدارة مكتب الضرائب، عقب تكليف مدير جديد لواحدة من أهم الوحدات الإيرادية في أقل من دقيقة.

ومن المتوقع أن تكون مصادر مطلعة على “يمن مونيتور” يوم الجمعة، أن السبب جاء بعد قرار تعيين مدير جديد لمكتب الضرائب، منتصف يونيو/حزيران الحالي، وتم تقييمه حتى وصل إلى إصدار أمر قسري للإدارة التنفيذية قبل أن يتم تعليقه اليوم بناء على طلب حاكم عدن عبدالرحمن شيخ.

وصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى أمراً بالقبض على القائد العام على المدير العام السابق لمكتب الضرائب، عبدالحكيم معاون، أولا وقبله تسليم المهام للمدير الجديد، محمد أحمد عبيد الفضلي، اطلب منها أن تقدم رئيس مجلس الوزراء شاع الزناني ووزير المالية نتيجة إجراءات الاستلام والتسليم ولهذا السبب منها.

ولماذا يتم تحديد محور حول إدارة الموارد المالية، حيث يتم التحكم عدنا إلى مكتب الضرائب المسؤول إداريا المحلية وأن جميعها تعد من الموارد المحلية للمحافظة – حسب ما تؤكده المصادر.

ويحق لـ”يمن مونيتور” أنه “في المقابل، يسار رئيس الوزراء ووزير المالية على وضع مستوى عالٍ من أن يتم تعيين مديري عموماً ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة، ولما تمثله الضرائب الضريبية من حيث المساهمة في إدارة الموارد المالية العامة التابعة للأموال العامة”.

ولماذا “يمن مونيتور” من الوصول إلى منصب رئاسة الوزراء أو مكتب محافظ عدن للحصول على تعليق رسمي.

وتحدثت مصدر شريطة عدم الكشف عن هويتها الواضحة وغير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام.