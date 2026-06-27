مكتب صحة مأرب لنادي مونيتور”: تسجيل 1272 حالة حصبة و6 وفيات منذ علم العام

يمن مونيتور/ مأرب / من عبدالله العطار

إحصائية حديثة صادرة عن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب تسجيل 1272 حالة اشتباه واختراع انتشار واسع النطاق منذ الوعي العام الحالي وحتى 25 يونيو 2026، بعد 220 حالة مخبرية، فيما بعد سُجلت 6 حالات وفاة بالمرض.

وتعكس هذه الأرقام تداخل الحصر في السطور المختصرة، بما في ذلك تكثيف جهود الحماية والاستجابة الصحية، خاصة في ظل التوجه السكاني الممتد عن العالم الخارجي، وتوسيعه من التحديات الإضافية على القطاع الصحي.

وقال مدير الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مارب، زياد الراعي، في كثير من الأحيان لـ”ليمان مونيتور”، إن المكتب يواصل أعمال الرصد الوبائي في مختلف المديريات، ورصد الحالات المشتبه فيها والتعامل معها ومساعدها المعتمدين، إلى جانب استكمال حملات التوعية المجتمعية للتأكيد على أهمية التوعية والإبلاغ المبكر عن أي حالات مشتبه بها.

وأشار الراعي إلى أنها تمثل الوسيلة الأكثر إنتاجية من الحصبة، أولاً وأخيراً أولياء الأمور إلى استكمال فترات التحصين لأطفالهم وعدم التهاون عند ظهور أعراض المرض، والتوجه فوراً إلى أقرب مساعدة صحية للحصول على الحماية اللازمة، بما في ذلك ما يسهم في الحد من التأخير والتقارير والوفيات.

وأضاف أن مكتب الصحة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وشركاء القطاع الصحي، يواصل تفعيل الرصد والاستجابة الوبائية، إلى نهاية المطاف برامج التوعية المجتمعية، مشددًا على أهمية تعاونه والالتزام بالإجراءات الوقائية للأطفال والفئات الأكثر انتشارًا من انتشار المرض.