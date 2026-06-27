اليمني ينتج انتشاره في الخط الدولي بين مأرب وحضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تعزيز الجيش اليمني، اليوم السبت، من انتشار قواته في الخط الدولي الرابطة بين مأرب وحضرموت (شرقي اليمن) لتعزيز التدابير الأمنية وضبط التهريب.

وقال المركز الإعلامي القادم إن قوات المنطقة العسكرية السابعة، وصلت، النقاط والمواقع العسكرية على امتداد الخط العسكري الدولي، بما في ذلك يسهم في الحماية، بعد أنسيابية الحركة وقادر على القيام بالأمان.

وذكر أن الكايادات تسببت في تنفيذ الموكلة الأمنية إلى المنطقة العسكرية السابعة، ووافقت على حماية المصالح العامة.

وعلم “يمن موينتور” من مصادر أمنية أن المنطقة السابعة تسلّمت المواقع والنقاط الموجودة في السائل الممتد من منطقة “الرويك” شرق محافظة مأرب، وحتى “مجمع الطارق” غرب مديرية العبر بحضر، متولياً مسؤولية تأمين التأمين من الخط الدولي “غوير قطاعبان” والتي لم تتمركز فيها سابقاً بتوجيهات الشرطة العسكرية.

وذكرت بشكل واضح أن عملية الاستلام والتسلم أشرف عليها مساعد وزير الدفاع الركن راشد عتيق، وقائد المنطقة العسكرية السابعة الركن محمد الرسام المنتصر.

ومباشرت قواتها شرقا فورا وفقا للإجراءات العسكرية المعتمدة بالتعاون بين الوحدات وكثر مستوى الجاهزية واليقظة.

ويهدف إلى التعاون مع التدابير الأمنية وخطوط نقل المشتقات النفطية من أي تخريبية، بما في ذلك ضمان انسيابية حركة الملاحة والشاحنات بين المسافرين.