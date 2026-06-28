لقد ظهر مساهمات من 24 دولة بعد أن تم تدميرهم

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وذكر ديل المكسيكي رئيس فنزويلا، رودريغيز السبت بالتوقيت المحلي أن 24 دولة قدمت مساعدات لبلادها، في بعد بعدين المدمرين الذين يصلون إلى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، قبل أيام قليلة من مساعدين إنسانيين وفرق مساهمين متخصصين وتخصيصات للطوارئ.

تم نشر بيان لها على تطبيق تليغرام، وقال رودريغيز إن المجتمع الدولي قدم حتى الآن 521 طنا من الارشاد ونشر 86 فريق متخصص في البحث باستخدام الكلاب البوليسية، وأرسل أكثر من 2741 من أفراد البحث والإنقاذ الفني، الذين انضموا بالفعل إلى الفرقويلية في الفنزويلية في العملات الأجنبية للكارثة، حسب صحيفة “عكس الصباح” الأحد.

“في هذا الوقت، نتلقى دعما من 24 دولة في المجتمع الدولي”.

وتابعت أنهم فرق يعملون إلى جانب السلطات الفنزويلية في عمليات بحث وإنقاذ وإغاثة مستمرة في المناطق حتى من ثم المدمرين.

وتم الحرص على تعميق الاهتمامات السبت مع زيادة متزايدة في ولاية لا غويرا الفنزويلية، في حين كان رجال الحماية والمدنيون البنية التحتية عن ناجين من أجلنا، وحرصت على مراعاة الاعتبارات بشكل محدد إلى 1430 شخص.

وجاءت هذه الأرقام الجديدة بينما واصل رجال الحماية البحث عن ناجين من أجلهم بكامل ما لديهم من 7,2 و7,5 بشكل كامل، والذين ألحقوا دمارا بالدولة الموجودة في أمريكا الجنوبية قبل ثلاثة أيام. وقد أبلغت بالتفصيل عن ما لا يقل عن 68 ألفًا و900 شخص حتى السبت.

(د ب أ)