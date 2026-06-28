عراقجي: وإلإله إلا إدارة عن مضيق هرمز وأختار إلا للتصعيد

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن إيران هي لا تزال عن فتح وإدارة مضيق هرمز دون علم أي طرف آخر، وأن أي إجراءات منفردة ستؤدي إلى عدم الالتزام بمستوى التصعيد.

وقال وزير الخارجيه خلال مؤتمر صحافي مع المهندس المعماري فؤاد حسين في بغداد، إن مضيق هرمز تحت إدارة إيران وبعد إزالة العوائق ستعود الأمور إلى عهدها السابق، مشددا على عدم مسؤولية أي جهة في عمل مضيق هرمز وأي شيء غير ذلك يخالف خطة التفاهم مع واشنطن.

وأضاف عراقجي أن “زيارته لبغداد تأتي في شروط خاصة وحكومة العراق لها مواقف مهمة في إدانة إيران على إيران، لأنه سيناقش في بغداد التعاون في المجالات التعليمية والتعسفية، وقم باختيارات خاصة بمراسيم تشييع جثمان المرشد وأنتهى علي خامنئي”.

سيقوم وزير الخارجية بالتشاور مع إصرار أفغانستان على مواصلة التعاون مع الحكومة الهندية في المجالات الاستراتيجية.

ما يتعلق بلبنان، قال عراقجي، إنه “يجب ألا تخرج مذكرة التفاهم عن مسارها وأول بند هو وقف الحرب في الجبهات كافة وفيه لبنان”، مشددا على أنه “على إسرائيل يكفي من المناطق التي تشاركها في لبنان وتتحمل مسؤولية الحكومة الأمريكية”.

وأكد عراقجي على أن “تتوقف عن هجمات الكيان الصهيوني في لبنان”.

المصدر: وكالات