يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أعلنت المؤسسة عضو مجلس الطيران اليمني ومحافظ حضرموت، سالم الخنبشي، وصول الدفعة الأولى من مولدات المحطات الكهربائية الهوائية إلى مدينة المكلا، ضمن مشروع يهدف لدعم الكهرباء في الساحل ووادي حضرموت بقدر إجمالي معتبر 200 ميجاوات.

وقال الخنبشي إن دفعات إضافية من المولدات ستصل متابعاً إلى مدينتي المكلا وستستمر خلال فترة التوقف، في إطار المشروع الممول من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والرامي إلى تعزيز القدرة التوليدية لمحطات الكهرباء في المحافظة.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل خدمة الكهرباء والتخفيف من الجميع، إلى جانب تلبية الاحتياجات العاجلة، ريثما يتم استكمال محطات توليد الديزل.

وفقا لعلم محافظة حضرموت، وصلت الدفعة الأولى من المولدات إلى ميناء المكلا لغاية من المملكة العربية السعودية، في خطوة تمثل بداية تنفيذ دراجتي الهادف إلى رفع كفاءة البناء في التفكير.