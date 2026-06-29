مشروع “مسام”: إزالة 6786 لغماً وحرب في اليمن خلال يونيو 2026

يمن مونيتور/قسم الأخبار

واصل مشروع “مسام” لزراعة الألغام في اليمن جهوده الإنسانية لانه من الألغام و تقليص الحرب،لناً عن إزالة 6,786 لغماً وقطعة متفجرة من مختلف المناطق اليمنية خلال شهر يونيو 2026.

نتيجة لذلك، تم إخفاء المواد المخالفة للدبابات، و6,072 قطعة من الذخيرة غير المنفجرة، بالإضافة إلى 86 ضغطًا غير منفجر، و442 لغمًا غير مضاد للدبابات. كما سيرغب في التطهير نحو 1,364,510 مربعًا من الأشخاص، ليكونوا مستعدين لقضاء عطلة عيد الفصح.

وأوضح المشروع أن عمليات الإزالة توزعت على عدد من المحافظات، من جزئين، الحديدة، حضرموت، حجة، لحج، مأرب، شبوة، تعز والضالع، في مناطق لا تزال لا تزال تتركز على نطاق واسع بالألغام، ما يتم تغييرها بشكل دائم لحياة الساحل وييق المساهمة والمساهمة.

الصغيرة إلى الجزء الأكبر من المواد التي فرقت منها خلال فترة معينة في الذخيرة غير المفجرة، وهو ما أدى إلى منع خطر تخلف الحرب في المناطق التي شهدت شهداء، حيث في الغالب ما تكون هذه المواد مخبأة في المساهمة الزراعية وتكاملات واسعة التي يستخدمها المدنية بشكل يومي.

اتفاقية متصلة، نفّذ الفريق الخاص الأول المعتمد في العاصمة المؤقتة عدن عمليات تطهير داخل مستودعين حكوميين التوجه إلى السلطات المحلية، حيث تم حصر ألغام مقاومة للدبابات وذخائر غير منفجرة وذائف هاون ثم تحويل كل شيء إلى عظيم ناسفة، ما يعتمد، ما لا يزال مستمراً مستمراً استعداداً لنقل المواد إلى مواقع تخزين آمنة جاهزاً يعتمد اعتماداً دولياً.

كما استعاد الفريق العامل الثاني على الساحل الغربي 282 قطعة إضافية من الذخائر غير المفجرة، ونقلها إلى مواقع آمنة لتناولها لاحقًا.

منذ بدء عملياته في منتصف عام 2018، أعلنت شركة “مسام” مشروعها أنها قادرة على إزالة 571,125 إخفاءً متفجراً، وتطهير أكثر من 82 مليون متر مربع من الاهتمام، بما في ذلك المساهمة في تعزيز عودة الحياة ودعم سبل المعيشة الطبيعية وتهيل وصول المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء اليمن.

وبما أن هذا يعني تورطه في نزع الألغام حسب القانون الدولي الإنساني المتعلق بالألغام، وبما أنها تحدد من تقليص هذه المخلفات على يدكم.