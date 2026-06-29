تخشى الشركات في المملكة المتحدة من وصمة عار برامج الفدية

من المحتمل أن يؤدي الخوف من الوصمة إلى قيام الشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة بالإبلاغ بشكل كبير عن البيانات المتعلقة بهجمات برامج الفدية، خاصة عندما تدفع فدية لعصابة إجرامية إلكترونية، حيث غالبًا ما يُنظر إلى الاعتراف بذلك على أنه يدعم المزيد من النشاط الإجرامي أو يتحدى لوائح الامتثال.

تكشف البيانات المستمدة من خدمة الإبلاغ عن الاحتيال الوطنية – التي تديرها شرطة مدينة لندن – أن 323 منظمة في المملكة المتحدة أبلغت عن هجوم فدية في الفترة ما بين أبريل 2025 ومارس 2026.

من بين هذه الهجمات، قالت القوة إن 175، أي أكثر من 50% من الإجمالي، تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجميع الهجمات المبلغ عنها مجتمعة أدت إلى خسائر مالية قدرها 270 ألف جنيه إسترليني، وهو رقم يسلط الضوء على الأرجح على مدى عدم الإبلاغ في مجتمع الأعمال.

وقالت أماندا وولف، رئيسة عمليات الإبلاغ عن الاحتيال، وكبيرة المشرفين: “لا تزال برامج الفدية تمثل تهديدًا خطيرًا ومتطورًا للمؤسسات من جميع الأحجام في جميع أنحاء المملكة المتحدة”.

“الدفاع الأكثر فعالية هو الاستعداد. نحن نشجع الشركات على أن تكون استباقية – من خلال النسخ الاحتياطية المنتظمة للبيانات، وضوابط الوصول القوية، والحفاظ على تحديث الأنظمة ومتابعة المركز الوطني للأمن السيبراني [NCSC] إرشاد. كل ذلك يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر الهجوم وتأثيره.

وقالت: “إذا تعرضت شركة ما لهجوم فدية، فيجب الإبلاغ عنه فورًا عن طريق الاتصال ببلاغ الاحتيال على الرقم 03001232040، حيث يتوفر فريق متخصص لتقديم الدعم والتوجيه أثناء وقوع الحادث”.