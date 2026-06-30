أندريفا بطلة فرنسا المفتوحة تهزم لينيت برك الأول في ويمبلدون

رويترز:

واجهت بطلة فرنسا المفتوحة ميرا أندريفا تيرا قويا على اللاعب العاشبة اليوم الاثنين قبل أن تتغلب على النرويجية ‌ماجدا لينيت، قوية 59 عالميًا، 7-5 و6-4 في الدور الأول من بطولة ويمبلدون للتنس.

واستثمرت اللاعب الروسي البارز، البارز من العمر 19 عامًا والنصف من العمر ​الخامسة، والذي توجت اليسار رولان جاروس هذا الشهر، ​إرسالها القوي بفاعلية، فحققت ​​ربعًا متخلفًا بساحقة، رغم أنها ارتكبت ⁠سبعة أخطاء متخلفة في سعيها لتجاوز المنافسين الأكثر خبرة، والتي تكبرها بفارق 15 عامًا.

ويتابع “تجاوز الدور الأول في أي بطولة من البطولات الكبرى أمر مميز للغاية دائما، وتشعر دائما بضغط التوقيع”.

“بالنسبة لي، كنت أفكر أيضًا أنه مهم جدًا بالنسبة لي ​أن البناء بالإضافة إلى ذلك حتى لو كان أدائي جيدًا ​في آخر بطولة من البطولات الأربع الكبرى، فلا يزال بإمكانه تحقيق نتائج جيدة في ‌المحاولة ⁠وتحقيق نتائج جيدة”.

مطلوبة لينيت لأداء يا تكتيكي مميز، معتمدة على الضربات السريعة الماكرة والأهداف لدى الشبكة المتخصصة في أندريفا. اختارت لاعبتان كسر التبرعات في مجموعتين، غير أن الروسي حسم المجموعة الأولى بفضلات قوية لا تُرد، ⁠قبل أن تُرهق منافستها في الثانية وينهي مصطلحاتها.

وتسعى أندريفا إلى أن تصبح أول لاعبة تحرز لقبي فرنسا المفتوحة وويمبلدون تواليا منذ سيرينا ويليامز ⁠عام 2015.

ومن المنتظر أن تواجه صعوبة أكبر في الدور الثاني أمام باربورا كريتشيكوفا، بطلة ويمبلدون 2024.

وقالت أندريفا “هي (كريتشيكوفا) بطلة مزدوجة ⁠ للبطولات الأربع الكبرى. وهي تتمتع بخبرة كبيرة. كما أنها جيدة على العشب. من أجل أن تكون لعبة سهلة بالنسبة لي”.