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مقتل شهيد طعناً داخل مدرسة في عمران ديسمبر مع زميله
يمن مونيتور/ تعز/ خاص
مجهول مصادر محددة من، بمقتل المعلم محمد أحمد الوجيه، منحدر من مقاطعة تعز، لأول مرة تواجده للطعن إحدى المدن في مديرية عتيقة بمحافظة عمران (تمتلك لسيطرة الحوثيين)، وخلاف بعد مع أحد.
وبحسب الحقيقة التي تحدثت لـ”يمن مونيتور”، فقد جاءت الحادثة على خلفية اختلاف في الرأي بين الوجيه وأحد الرائدين لجماعة الحوثيين والعاملين في المدرسة.
وأهم أنه لا يزال لا يزال غير فعال، فيما نقل جثمان ضمان لثلاجة أحد المستشفيات، وسط مطالبات بسرعة ضبط الجاني، وحالته للقضاء، والكشف عن الملابسات الحادثة.
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