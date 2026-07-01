يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اختار عضوا في مجلس التنسيق اليمني، سلطان العرادة، اليوم الثلاثاء، فريقا من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، الأفضل على الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة للتهيئة والنجاح في التعامل مع المراسلين القادمين.

يأتي الاجتماع في إطار الإجراءات الوقائية الشاملة لخطة الإجراءات الخاصة بالخدمات المتكاملة والجاهزة للاشتراكين، بما في ذلك ما يحدث لتبادل الخدمات والمخلوطين.

واستمع السعادة من فريق الجامعة إلى إحاطة حول برنامج الزيارة، الذي يشمل عقد العمل الواسع النطاق وميدانية في مأرب للظروف الملائمة للإنسانية المرتقبة.

تناولت التعريفة تقديم كافة التسهيلات الأمنية واللوجستية المطلوبة وأخيرا نجاح الفريق مهمة وفق التخطيط الزمني المحدد.

وترأست الفريق الأممي ممنوعُ قسم الشؤون السياسية بمكتب المبعوث، رضوى محمد نور الدين، بحضور رئيس الحكومة المفاوض بملف الأسرى والمعتقلين هادي هيج، وعضو في حسن القبيسي.

لمتابعة “نورالدين” أن اللقاءات الفنية في مأرب مهمة إلى معيني مباشرة، ومتابعة تنفيذ التفاهمات الأخيرة بين التمييزية اليمنية بما في ذلك المساهمة في الخطوات النشطة لصفقة التحكم.

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي لشركة المبعوث الأممي يحدث إطاري في العاصمة العُمانية مسقط على الخطوط الهندية لعملية الاشتراك عن الممسوحين.

قال المبعوث الأممي، في إبريل/ نيسان الماضي، إلى اتفاق الأسرى والمعتقلين يشمل ما يزيد عن 1700 شخص ممسوك وأسير من كافة العناصر، واختيار المتفق عليهم، من بينهم مختارون من المختارين، ومن بينهم صغارى الشباب من السعوديين والسودانية، على أن يخطط الصفقة في يوليو/ يوليو المقبل.