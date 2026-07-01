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انفراجة مرتقبة في ملف كهرباء حضرموت بعد وصول المولدات السعودية

AbdHassan01.07.2026
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انفراجة مرتقبة في ملف كهرباء حضرموت بعد وصول المولدات السعودية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وصلت، صباح اليوم، الدفعة الأولى من مولدات محطات الكهرباء الأساسية المخصصة لمحافظة حضرموت، عبر منفذ بريست من المملكة العربية السعودية، في إطار جهود دعم قطاع الكهرباء الضرورية الخدمية في البصر.

وقالت مصادر محلية إن الشحنة المتجهة إلى مدينة المكلا دخلت بإشراف ومتابعة من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، ضمن خطة عاجلة لتحسين التكامل وتخفيف الشعور الكامل.

لكونه عضو مجلس الإدارة، محافظ حضر سالم أحمد الخنبشي، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، ممثلة بالبرنامج السعودي للاستثمار وإعمار اليمن، على هذا الدعم، مشيرًا إلى أن تدفع أخرى من المولدات ستصل خلال الفترة إلى مدينتي المكلا وسيون.

وأوضح الخنبشي أن المولدات تأتي ضمن مشروع محطات كهربائية إسعافية لساحل ووادي حضرموت، بقدرة إجمالية حتى 200 ميجاوات، وبالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وشركة الخليج العالمية للطاقة، بما في ذلك رفع القدرة التوليدية اللازمة لخدمة الكهربائية.

حيث أن السلطة المحلية تتابع استكمال التدابير الفنية واللوجستية لتركيب تشغيل المحطات في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك دخولها الخدمة بشكل محدد، وتتطلب المباشرة في خدمة الكهرباء بالمحافظة.

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AbdHassan01.07.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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